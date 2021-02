Fear The Walking Dead: il nuovo trailer della stagione 6 più sconvolgente che mai

Nuovo trailer per Fear The Walking Dead, che preannuncia la seconda metà della sesta stagione della serie, di ritorno il prossimo 11 aprile su AMC.

Fear The Walking Dead sta per tornare e AMC ha diffuso un nuovo trailer che preannuncia i prossimi 9 episodi della sesta stagione, che torneranno domenica 11 aprile. Nuove scene più inquietanti che mai suggeriscono che dalla morte arriva sempre una nuova vita.

I fan della serie spin-off Fear the Walking Dead non vedono l'ora di vedere i nuovissimi episodi della sesta stagione e il trailer promette molto bene. Il personaggio di Glover, nel video, pronuncia una frase molto significativa, che potrebbe far capire a grandi linee il focus delle prossime puntate:

"Morte, distruzione, decadenza. Ciò che sta accadendo al mondo non è nuovo. Il mondo è andato in frantumi sin dal suo inizio. Tutto è agli sgoccioli, compresi noi. La morte è inevitabile. Ma da questa morte arriva nuova vita"

Sappiamo, quindi, che i nuovi nove episodi di Fear The Walking Dead saranno diffusi negli USA a partire dal prossimo 11 aprile sull'emittente AMC. In Italia dovrebbero essere disponibili poco dopo su Amazon Prime Video, ma ancora non ne abbiamo conferma. Ricordiamo, inoltre, che AMC ha confermato di recente la realizzazione di una settima stagione per Fear the Walking Dead.

La serie tv è stata sviluppata da Dave Erickson e Scott M. Gimple. Tra i produttori Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero e David Alpert. I nuovi showrunners sono Andrew Chambliss e Ian Goldberg. CAST: Lennie James, Danay Garcia, Maggie Grace, Alycia Debnam Carey, Colman Domingo, Garret Dillahunt, Jenna Elfman, Alexa Nisenson, Austin Amelio, Ruben Blades, Karen David.