The Walking Dead: uno spin-off su Negan è possibile? La risposta di Jeffrey Dean Morgan

La serie tv di AMC The Walking Dead sta per giungere al termine, ma possiamo sperare in uno spin-off dedicato a Negan? Ecco la risposta di Jeffrey Dean Morgan.

Il 2021 vedrà debuttare sui nostri schermi l'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead, la popolare serie di AMC tratta dagli omonimi fumetti che ha generato un intero universo di contenuti audiovisivi. E sono in molti a chiedersi se a questi potrebbe aggiungersi anche uno spin-off dedicato a uno dei personaggi più amati dello show, il Negan interpretato da Jeffrey Dean Morgan.

The Walking Dead 10: un primo piano di Jeffrey Dean Morgan dall'episodio Cammina con noi

È vero, non è ancora andata in onda l'ultima parte della decima stagione, e ci sono ancora diversi appuntamenti con l'universo di The Walking Dead (come la sesta stagione di Fear The Walking Dead e la seconda di The Walking Dead: World Beyond) prima che si renderà necessario dire addio alla serie madre, ma la curiosità dei fan di The Walking Dead è difficile da placare. Per questo è più che comprensibile una domanda come quella rivolta allo stesso Morgan su Twitter, che indagava sulle possibilità di uno spin-off incentrato proprio sul personaggio di Negan.

"Sto già piangendo [per la fine dello show], ma ti prego, dimmi che c'è almeno una remota possibilità di vedere uno spin-off su Negan" scongiura una fan, e Morgan risponde prontamente "Credo ci siano molte remote possibilità. Vedremo".

Che si possa aver già parlato, anche solo in termini puramente ipotetici, di una serie dedicata a uno dei personaggi più popolari del franchise, non stupisce di certo; specialmente in vista dell'arrivo del tanto atteso episodio prequel che ci mostrerà il mostrerà il passato di Negan e ci presenterà per la prima volta in carne e ossa sua moglie, Lucille, interpretata per l'occasione proprio dalla moglie di Morgan, l'attrice di One Tree Hill Hilarie Burton.

Ma se poi il tutto porterà AMC a produrre una serie tutta su negan, beh, come dice anche Morgan, vedremo.