Fear the Walking Dead 8, il nuovo trailer dell'ultima stagione contiene un riferimento a Rick Grimes

Il nuovo trailer dell'ottava e ultima stagione di Fear the Walking Dead conferma un salto temporale mostrando Morgan di Lennie James che cita un discorso del suo vecchio amico Rick Grimes.

La maggior parte del trailer presenta immagini criptiche di Morgan e della protagonista originale di Fear the Walking Dead, Madison (Kim Dickens), che combattono i camminatori mentre tentano di infiltrarsi nella misteriosa zona sicura chiamata PADRE. Morgan, che ha lasciato The Walking Dead nella sua ottava stagione e si è unito a Fear the Walking Dead nella quarta stagione, viene visto inviare un messaggio radiofonico in cui menziona una frase familiare. "Riuscite a sentirmi? Ho bisogno che mi ascoltiate perché voglio dirvi qualcosa che una volta mi ha detto un amico", dice Morgan, e poi cita l'ultima cosa che Rick (Andrew Lincoln) gli ha detto in The Walking Dead. "Ha detto che potete nascondervi, ma non puoi scappare. Voleva che sapeste che il dolore vi seguirà. Vi seguirà ovunque andiate. Aveva ragione."

Il resto del trailer include bizzarri scorci di camminatori utilizzati in esperimenti scientifici. Questi includono un'inquadratura di una testa mozzata ringhiante che viene sollevata sopra un paziente addormentato, diverse teste di camminatori in barattoli e un aggressivo camminatore ricoperto di muschio verde. Sono visibili anche molti dei personaggi ricorrenti dello show, inclusi gli ex Saviors Dwight (Austin Amelio) e Sherry (Christine Evangelista) di The Walking Dead, che si sono uniti allo spin-off nelle stagioni 5 e 6.

La sinossi ufficiale di Fear the Walking Dead 8: L'ottava stagione inizia dopo la conclusione della settima stagione, quando le speranze di Morgan (Lennie James) e Madison (Kim Dickens) di salvare Mo da PADRE si sono rivelate fallaci. Ora, Morgan, Madison e gli altri che hanno portato sull'isola vivono sotto il cinico dominio di PADRE. Con i personaggi demoralizzati e abbattuti, il compito di riaccendere la fede in un mondo migliore spetta alla persona che Morgan e Madison si sono proposti di salvare per prima: la figlia di Morgan, Mo.

Fear the Walking Dead 8 sarà divisa in due parti, con i primi sei episodi in uscita il 14 maggio su AMC.