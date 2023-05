Fear the Walking Dead: ecco perché I membri di PADRE si chiamano con nomi di uccelli

Svelato il motivo per cui i membri di PADRE nella serie sono soprannominati con nomi di uccelli.

I membri di PADRE traggono tutti il loro nome in codice dagli uccelli, e l'episodio 3 della stagione 8 di Fear The Walking Dead, "Odessa", ne spiega il motivo, oltre a rivelarne un significato più profondo.

Fear the Walking Dead spiega che PADRE era originariamente comandata dal generale Krennick, e la conoscenza che ha dimostrato dei picchi è il chiaro segno distintivo di un appassionato birdwatcher. Krennick interpretò l'avvistamento del picchio come un segno da parte della sua defunta moglie che quella di PADRE fosse una missione importante.

Ha dato quindi ai suoi figli i nomi in codice Shrike e Crane e li ha implorati di proteggere PADRE con le sue ultime parole. Da allora fino al presente di Fear The Walking Dead, Shrike e Crane hanno continuato a dare ai membri di PADRE nomi in codice di uccelli. Questo potrebbe sembrare un semplice tributo al loro defunto padre, ma dimostra anche quanto siano impegnati a portare avanti la visione dei loro genitori.

L'uso di questi nomi in codice è anche carico di significati nascosti. Krennick spiega ai suoi figli che i picchi allevano i loro piccoli come una comunità. Da quando hanno assunto il controllo, Shrike e Crane hanno spinto questa stessa filosofia a un estremo violento e crudele, separando i piccoli dai genitori e allevandoli come una comunità.

Fear the Walking Dead 8, il nuovo trailer dell'ultima stagione contiene un riferimento a Rick Grimes

Il simbolismo va ancora più in profondità. Il detto "lasciare il nido" è spesso usato per descrivere quando un bambino lascia la casa di famiglia. PADRE opera costringendo i bambini a "lasciare il nido" molto presto.