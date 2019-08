Fear the Walking Dead 5x09: l'episodio found footage criticato dai fan: "noioso"

L'episodio Fear the Walking Dead 5x09 in stile found footage, ha ricevuto numerose critiche dai fan che l'hanno definito terribile e noioso.

Intitolato Channel 4, l'episodio della serie arriva dopo la pausa di metà stagione ed è andato in onda la scorsa domenica 11 agosto. L'episodio di Fear the Walking Dead 5 è il primo della storia della serie ad essere girato in stile found footage, ovvero raccontato nella sua interezza in formato documentario come se lo spettatore stesse guardando una delle riprese della videocamera di Althea.

I fan, però, non si sono rivelati molto entusiasti di questa scelta, definendola un'idea orribile e del tutto sbagliata, lasciando numerosi commenti al tweet postato dall'account ufficiale The Walking Dead che chiedeva opinioni proprio in merito all'episodio 5x09 della serie spinoff.

Horrible - I have seen every episode so far from season 1, but cannot watch this episode anymore. If this is the next season, I’m done — Tracy Siebrecht (@siebrecht_t) August 12, 2019

Una fan definisce orribile l'episodio andato in onda, nonostante sia sostenitrice della serie dalla prima stagione:"Orribile. Ho visto ogni episodio dalla prima stagione, ma non posso guardare oltre quest'episodio. Se sarà così la prossima stagione io ho chiuso."

I fan hanno paura che questa sia la direzione che voglia prendere lo show anche nella sesta stagione, anche perché al Comic-Con i San Diego gli showrunner Andrew Chambliss e Ian Goldberg hanno dichiarato un cambiamento notevole per la prossima stagione:"Il mondo si espanderà in grande stile e quando arriveremo alla fine della stagione, scuoterà l'intero gruppo fino in fondo e cambierà davvero lo spettacolo in un modo che ci lancerà nella Stagione 6, in un modo davvero grandioso"

L'episodio, raccontato attraverso l'obiettivo del documentarista video Al (Maggie Grace), ha raggiunto Morgan (Lennie James) e il suo gruppo mentre attraversano l'Occidente in cerca di estranei bisognosi. Nonostante la perdita della loro base di fabbrica di denim una volta gestita dal benefattore originale Clayton (Stephen Henderson), rubato dal nuovo nemico Logan (Matt Frewer) e dalla sua banda armata, Morgan e il suo popolo continuano a diffondere la loro filosofia radicata nella benevolenza, nella comunità e speranza.