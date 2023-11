Fear Street: un quarto film horror standalone in preparazione per Netflix

La trilogia horror di Fear Street proseguirà con un quarto seguito per ora standalone, messo in cantiere da Netflix.

Un nuovo film di Fear Street, basato sui romanzi di R.L. Stine, è in lavorazione per conto di Netflix.

"Ovviamente, ci sono molti libri", ha detto a Collider Scott Stuber, responsabile dei film di Netflix. "C'è uno standalone horror su cui stiamo lavorando proprio ora e stiamo cercando di ottenere la sceneggiatura giusta, ma mi piace molto, e così anche il team creativo all0opera. Quindi penso che se riusciremo a ottenere quella sceneggiatura, espanderemo il franchise."

Fear Street Parte 1: 1994, Maya Hawke in una scena del film

La trilogia di Fear Street, diretta da Leigh Janiak, è stata presentata in anteprima su Netflix nel 2021. La trilogia era composta da Fear Street Parte 1: 1994, Fear Street Parte 2: 1978 e Fear Street Parte 3: 1666. Il cast, apparso in buona parte in tutti e tre i film, include Sadie Sink, Maya Hawke, Gillian Jacobs, Matthew Zuk, David W. Thompson, Fred Hechinger e Jordan Spiro.

Orrore a Shadyside

I romanzi di R.L. Stine in questione sono una serie di libri horror incentrati su personaggi adolescenti. Le storie sono ambientate in una città chiamata Shadyside, piena di omicidi, attività paranormali e avvenimenti inspiegabili. Il primo libro è stato pubblicato nel 1989.

Scott Stuber ha ribadito di voler promuovere la crescita di Netflix nel genere horror, spiegando: "Mi piacerebbe che trovassimo il nostro Freddy Krueger, il nostro Jason, il nostro tipo di personaggio horror iconico, ma non abbiamo ancora perfezionato questo aspetto. Quindi il team sta lavorando duro su questo perché penso che ci sia una vera opportunità in quella direzione. Nei libri di Stine ci sono così tanti personaggi fantastici."

La trilogia di Fear Street è disponibile su Netflix.