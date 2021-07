Fear Street Parte 1: 1994, su Netflix in streaming da oggi

Oggi 2 luglio 2021 arriva su Netflix in streaming il film Fear Street Parte 1: 1994, primo capitolo del progetto tratto dalle storie create da R.L. Stine.

La sinossi della trilogia di Fear Street anticipa: "Nel 1994 un gruppo di teenager scopre che gli eventi terrificanti che hanno tormentato la loro città per generazioni potrebbero essere tutti connessi e che loro potrebbero essere i prossimi obiettivi. Basata sulla serie di romanzi horror best seller scritta da R.L. Stine, la trilogia segue l'incubo attraverso l'oscura storia di Shadyside".

Locandina di Fear Street Parte 1: 1994

Nel cast di Fear Street Parte 1: 1994 ci sono Kiana Madeira, Olivia Scott Welch, Benjamin Flores Jr, Julia Rehwald, Fred Hechinger, Ashley Zukerman, Maya Hawke, Darrell Britt-Gibson, Jordana Spiro e Jordyn DiNatale. Leigh Janiak, regista dei film, ha dichiarato: "Abbiamo girato tutti i tre film di Fear Street nel corso di una folle estate. Per noi è un sogno sapere che gli spettatori ora possono vivere la storia nello stesso modo in cui abbiamo realizzato i film, guardandoli uno dopo l'altro, con solo una settimana di attesa a separare i tre capitoli. Non vedo l'ora di accogliere tutti nel mondo di Fear Street nel 1994, 1987 e nel 1666!".

