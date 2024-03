Fear Street: Prom Queen, Katherine Waterston nel cast del nuovo film tratto dai libri di R.L. Stine

Netflix ha annunciato il cast del suo nuovo film Fear Street: Prom Queen, il nuovo capitolo del franchise ispirato ai romanzi scritti da R.L. Stine.

Tra gli interpreti ci saranno anche Katherine Waterston e Chris Klein.

Il nuovo capitolo della storia

Fear Street Parte 1: 1994, una sequenza del film

Il film Fear Street: Prom Queen si svolge nella città di Shadyside, Ohio, dove è iniziata la stagione del ballo scolastico al liceo Shadyside High e il gruppo delle ragazze popolari è impegnato nella sua consueta campagna per poter conquistare la corona come reginetta. Quando un'outsider viene nominata e le altre ragazze iniziano a scomparire misteriosamente, la classe del 1988 deve improvvisamente fare i conti con una notte del ballo infernale.

I primi nomi confermati tra gli interpreti ci sono India Fowler (The Nevers), Suzanna Son (Red Rocket), Fina Strazza (Paper Girls), David Iacono (The Summer I Turned Pretty), Ella Rubin (The Idea of You), Chris Klein (Sweet Magnolias), Lili Taylor (Outer Range) e Katherine Waterston (The End We Start From).

Il team al lavoro sul franchise

Alla regia del film c'è Matt Palmer, che ha firmato anche la sceneggiatura insieme a Donald McLeary. Nel team della produzione, invece, ci sono Peter Chernin, Jenno Topping e Kori Adelson, in collaborazione con Yvonne Bernard, Joan Waricha e Jane Stine.

La trilogia di film horror di Fear Street ha debuttato su Netflix nell'estate 2021. I tre lungometraggi sono rimasti per 12 settimane nella classifica dei 10 titoli più visti sulla piattaforma.

Il primo capitolo della storia era ambientato nel 1994, il secondo nel 1978 e il terzo era un prequel che mostrava gli eventi del 1666 alla base della maledizione al centro della trama.