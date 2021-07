Fear Street Parte 3: 1666, il trailer dell'ultimo capitolo della trilogia

Fear Street Parte 3: 1666 conclude la trilogia horror ispirata ai romanzi del terrore e il trailer regala le prime anticipazioni riguardante l'ultimo capitolo della storia.

Il video mostra quanto accaduto nel passato e la scoperta degli eventi potrebbe aiutare a spezzare la maledizione che ha ancora degli effetti nel presente.

Il film Fear Street Parte 3: 1666, in arrivo in streaming il 16 luglio, svelerà finalmente le origini della maledizione di Sarah Fieer mentre il cerchio della storia si chiude durante una notte che cambia per sempre la vita dei protagonisti.

Le star dell'ultimo capitolo della storia sono Kiana Madeira, Ashley Zukerman, Gillian Jacobs, Olivia Scott Welch, Benjamin Flores Jr, Darrell Britt-Gibson, Sadie Sink, Emily Rudd, McCabe Slye, Julia Rehwald, Fred Hechinger, Jordana Spiro, Elizabeth Scopel e Randy Havens.

La sinossi della trilogia di Fear Street, diretta da Leigh Janiak, anticipa: "Nel 1994 un gruppo di teenager scopre che gli eventi terrificanti che hanno tormentato la loro città per generazioni potrebbero essere tutti connessi e che loro potrebbero essere i prossimi obiettivi. Basata sulla serie di romanzi horror best seller scritta da R.L. Stine, la trilogia segue l'incubo attraverso l'oscura storia di Shadyside".