FBI: Most Wanted stasera su Italia 1, trama e cast degli episodi del 2 luglio

Stasera 2 luglio in prima serata, dalle 21:20, su Italia 1 va in onda un triplo appuntamento con FBI: Most Wanted. Ideata da René Balcer, la serie è il primo spin-off del franchise FBI e va in onda negli Stati Uniti dal gennaio 2020. Ecco le trame e i protagonisti degli episodi di questa sera.

FBI: Most Wanted: Trama

Segue la divisione dell'FBI incaricata di rintracciare e catturare i famigerati criminali nell'elenco dei Most Wanted. La serie è stata recentemente rinnovata dalla CBS per una quinta stagione

Episodi del 2 Luglio

Stagione 3 Episodio 10 - L'Incendiario

Most Wanted è una serie televisiva statunitense, primo spin-off del telefilm FBI. La squadra da' la caccia a un uomo che usa bombe incendiarie al napalm per colpire i suoi obiettivi. Man mano che l'indagine procede, emergono le motivazioni dell'incendiario: una vecchia storia di bullismo nell'esercito e un problema di dipendenza dal gioco del patrigno che mette a rischio la salute di sua madre. Dopo la partenza di Tali per la scuola, per Jess e Sarah inizia un nuovo capitolo della loro vita insieme.

Stagione 4 Episodio 11 - Il Cacciatore

Lacroix e la squadra devono scoprire chi sia il responsabile dell'omicidio di due persone, uccise a sangue freddo e brutalmente decapitate in circostanze diverse. L'assassino e' un giovane che sta cercando di farsi giustizia da solo per un abuso sessuale subito da piccolo, confermato dallo psichiatra che lo aveva in cura. Il suo intento e' far soffrire e uccidere tutti coloro che sono stati denunciati per molestie sessuali.

Stagione 4 Episodio 12 - El Pincho

La squadra speciale dell'FBI ha il compito di catturare i malviventi e i terroristi più ricercati negli Stati Uniti che costituiscono una seria minaccia per la sicurezza nazionale.

Il promo del triplo appuntamento è disponibile grazie alla clip di Mediaset Infinity.

