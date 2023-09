FBI: Most Wanted 4 stasera su Italia 1, trama e cast degli episodi del 17 settembre

Stasera 17 settembre 2023 in prima serata, dalle 21:20, su Italia 1 vanno in onda due episodi della quarta stagione di FBI: Most Wanted. Ideata da René Balcer, la serie è il primo spin-off del franchise FBI e viene trasmessa negli Stati Uniti dal gennaio 2020. Ecco le trame e il cast degli episodi di questa sera.

FBI: Most Wanted: Trama

La serie segue la divisione dell'FBI incaricata di rintracciare e catturare i famigerati criminali nell'elenco dei Most Wanted. FBI: Most Wanted è stata recentemente rinnovata dalla CBS per una quinta stagione.

Episodi del 17 settembre

Stagione 4 - Episodio 9 - Segreti di famiglia

Una famosa psichiatra infantile viene rapita, e Remy insieme al suo team si mettono immediatamente sulle sue tracce. Col passare delle indagini, emergono dettagli sorprendenti sul rapitore: si tratta del fratellastro di una paziente che la psichiatra aveva curato dieci anni prima per i traumi derivanti da un abuso sessuale.

Continuando a scavare nel passato del rapitore, scoprono che era stato allontanato dalla sua famiglia a causa delle accuse di essere stato l'autore di quelle molestie. Tuttavia, il corso degli eventi svela una realtà ben diversa da quella iniziale. La verità dietro l'abuso sessuale e le circostanze che hanno portato all'allontanamento del fratellastro si rivelano complesse e intricate, portando Remy e il suo team a esaminare attentamente il caso per comprendere appieno la situazione e salvare la psichiatra rapita.

Stagione 4 - Episodio 10 - Vittima del dolore

Una donna, Kim Fogelman, fa irruzione nell'abitazione di un detective e, dopo aver ucciso il suo avvocato, lo rapisce. La squadra di investigatori si mobilita immediatamente per rintracciare l'assassina. Nel corso delle indagini, emergono dettagli cruciali sulla motivazione di Kim. Si scopre che Kim è la madre di una bambina che è stata vittima di una strage in un campo estivo, perpetrata da un individuo squilibrato.

Kim è convinta che le vittime della strage siano state rapite e utilizzate come attori in finti attentati, credendo in teorie del complotto diffuse da un canale televisivo. Convinta che sua figlia, Mya, sia ancora viva e tenuta prigioniera, Kim decide di cercare la verità e di svelarla al mondo. Nel tentativo di scoprire la presunta cospirazione, uccide il detective che aveva cercato di indagare sul caso. Successivamente, si introduce nell'abitazione di un facoltoso filantropo, sospettando che sia l'architetto di tutta la trama. Kim immagina che la sua figlia e gli altri bambini siano segregati in un bunker sotterraneo all'interno della villa del miliardario.

La squadra di investigatori deve ora seguire le tracce di Kim per svelare la verità dietro le sue convinzioni e cercare di salvare sia la sua figlia che la vita di altre persone coinvolte in questa intricata vicenda.

FBI: Most Wanted: Cast ricorrente della quarta stagione

Il promo della puntata di stasera nella clip caricata su Mediaset Infinity