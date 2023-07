FBI: Most Wanted 3 stasera su Italia 1, trama e cast degli episodi del 9 luglio

Stasera 9 luglio in prima serata, dalle 21:20, su Italia 1 va in onda un doppio appuntamento con FBI: Most Wanted. Ideata da René Balcer, la serie è il primo spin-off del franchise FBI e va in onda negli Stati Uniti dal gennaio 2020. Ecco le trame e i protagonisti degli episodi di questa sera.

FBI: Most Wanted: Trama

La serie segue la divisione dell'FBI incaricata di rintracciare e catturare i famigerati criminali nell'elenco dei Most Wanted. FBI: Most Wanted è stata recentemente rinnovata dalla CBS per una quinta stagione.

Episodi del 9 Luglio -

Stagione 3 Episodio 13 - Il nido vuoto

Il team cerca un uomo d'affari ricercato per omicidio, il caso è legato ad un'operazione di appropriazione indebita. Jess approfitta del nido vuoto per corteggiare Sarah.

Stagione 3 Episodio 14 - Sogna il tuo sogno

La squadra è sulle tracce di un uomo che uccide persone apparentemente non collegate tra loro. In realtà il killer è sulle tracce di Lucy, la sua ragazza, che era solito picchiare. Jess e Sarah organizzano la loro vacanza da sogno.

Julian McMahon con questo episodio lascia la serie.

FBI: Most Wanted, Dylan McDermott sostituirà Julian McMahon

Il promo del doppio appuntamento è disponibile grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity.

FBI: Most Wanted: Cast ricorrente