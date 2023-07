FBI: Most Wanted 3 stasera su Italia 1: trama e cast dei due episodi del 30 luglio

Stasera su Italia 1 torna il team di agenti di FBI, Most Wanted: trama e protagonisti dei due episodi del 30 luglio.

Stasera, 30 luglio, su Italia 1, in prima serata dalle 21:20, avremo l'opportunità di assistere a un nuovo doppio appuntamento di FBI: Most Wanted, ideata da René Balcer. Questa serie è il primo spin-off del franchise FBI ed è stata trasmessa negli Stati Uniti a partire da gennaio 2020. Ecco le trame e i protagonisti degli episodi in onda questa sera

FBI: Most Wanted: Trama

La serie segue la divisione dell'FBI incaricata di rintracciare e catturare i famigerati criminali nell'elenco dei maggiori ricercati. FBI: Most Wanted è stata recentemente rinnovata dalla CBS per la quinta volta. Nel corso di questa stagione Dylan McDermot ha sostituito Julian McMahon.

Episodi del 30 Luglio

Stagione 3 Episodio 19 - Folle amicizia

Una donna di nome Kyra si introduce nell'abitazione di Janine, un'agente di polizia, uccide il marito Larry e investe la figliastra Bailey con la macchina. La vittima è un ex criminale sotto protezione, trasferitosi a New York dalla California.

La squadra di Remy comincia a indagare, Kyra riesce a far perdere le proprie tracce, ma nel frattempo avviene un altro delitto: il gestore di un ristorante. Remy e i suoi scoprono che la seconda vittima è l'ex convivente della fuggitiva, e che l'omicidio è stato commesso da Janine, l'agente a cui hanno ucciso il marito. Due delitti apparentemente senza collegamento, ma accomunati dallo stesso desiderio di vendetta.

Stagione 3 Episodio 20 - L'emulatore

Nel secondo episodio la trama si concentra su un brutale omicidio avvenuto alla periferia di New York. Una madre e i suoi due figli vengono uccisi all'interno della loro auto, proprio di fronte a un drive-in.

Le prime indagini portano a sospettare un coinvolgimento mafioso nell'agguato. La squadra guidata da Remy decide di seguire questa pista e durante le indagini scopre che l'assassino è un giovane emulatore. Questo individuo sta ricreando gli agguati commessi da un famoso sicario degli anni '80, noto come Jackie la volpe.

Il promo del doppio appuntamento è disponibile grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity

FBI: Most Wanted: Cast ricorrente della terza stagione