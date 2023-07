FBI: Most Wanted 3 stasera su Italia 1, trama e cast dei due episodi del 23 luglio

Stasera 23 luglio in prima serata, dalle 21:20, su Italia 1 nuovo doppio appuntamento con FBI: Most Wanted. La serie, ideata da René Balcer, è il primo spin-off del franchise FBI e va in onda negli Stati Uniti dal gennaio 2020. Ecco le trame e i protagonisti degli episodi di questa sera.

FBI: Most Wanted: Trama

La serie segue la divisione dell'FBI incaricata di rintracciare e catturare i famigerati criminali nell'elenco dei maggiori ricercati. FBI: Most Wanted è stata recentemente rinnovata dalla CBS per la quinta volta. Nel corso di questa stagione Dylan McDermot ha sostituito Julian McMahon.

Episodi del 23 Luglio

Stagione 3 Episodio 17 - La profezia

Jeremy, un giovane con precedenti penali, uccide Matt e Kay Jones con la complicita' della figlia Lillie. All'apparenza il movente sarebbe il fatto che i genitori si erano opposti alla loro storia d'amore. La squadra, guidata da Remy Scott, scopre che tutto riporta alla clinica in cui Lillie era ricoverata per disintossicarsi, e che la clinica e' a sua volta collegata ad una setta. Secondo la profezia, Lillie, in quanto vergine, avrebbe dovuto sposare Jeremy, il prescelto per spingere gli adepti ad un suicidio di massa.

Stagione 3 Episodio 18 - La profezia

Un giornalista viene assassinato nella stanza di un motel a Washington: il caso viene assegnato a Remy e alla sua squadra su specifica richiesta di un senatore. La vittima sembra essere qualcosa di più di un semplice giornalista: dal suo passato emergono oscuri collegamenti con la campagna di occupazione americana in Afghanistan.

Il promo del doppio appuntamento è disponibile grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity.

FBI: Most Wanted: Cast ricorrente della terza stagione