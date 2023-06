Fast X: Vin Diesel invidioso delle lodi a Jason Momoa? Il divo mette a tacere le voci con un post

Dopo la deludente accoglienza di Fast X da parte della critica cinematografica internazionale, Vin Diesel, il protagonista della pellicola, ha scelto Instagram per mettere fine alle dicerie relative ad una sua presunta rivalità con Jason Momoa, il nuovo villain del franchise.

Nel post in questione, Diesel ha elogiato la performance di Momoa nell'ultimo capitolo della saga Fast & Furious, celebrando i sette miliardi di dollari che il film ha guadagnato al box office mondiale. Diesel ha ringraziato gli attori che hanno recitato nella nuova pellicola, dedicando un plauso speciale all'interpretazione di Momoa.

Fast X: Jason Momoa în una scena

"Jason voleva provare qualcosa di assolutamente unico e speciale e ha finito per creare un personaggio che ha conquistato tutti e che il mondo non dimenticherà", ha scritto la leggenda di F&F. Lo stesso Momoa ha risposto nella sezione commenti ringraziando il "capo" per avergli dato questa possibilità.

La foto in compagnia di Momoa postata da Vin Diesel arriva dopo una serie di dicerie che sono state diffuse online nelle ultime settimane: secondo alcuni insider, il protagonista di Fast & Furious sarebbe su tutte le furie a causa del modo in cui la performance di Momoa ha conquistato i fan. Secondo fonti vicine al divo, Diesel si sarebbe sentito oscurato da Momoa, che ha ricevuto il plauso universale per il suo ruolo di Dante Reyes; molti sostengono addirittura che Vin sia infastidito dal fatto che la critica considera la performance di Jason come l'unico aspetto positivo di Fast X.