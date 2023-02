Fast X: esplosioni e sequenze mozzafiato nel trailer del Super Bowl 2023

Il nuovo spot di Fast X, pubblicato durante il Super Bowl 2023, mette in risalto le sequenze action del film; siete pronti per la nuova sfida della famiglia Toretto?

Fast X è tornato a mostrarsi in un nuovo trailer promozionale, durante il Super Bowl 2023. Dopo averci dato un assaggio della storia che vedremo sullo schermo, il nuovo video si concentra principalmente sull'azione sfrenata e sullo scontro fra il Dominic Toretto di Vin Diesel e il Dante di Jason Momoa.

Diretto da Louis Leterrier, in Fast X vedremo la famiglia di Toretto (Vin Diesel) sfidare un nuovo e temibile nemico: Dante (Jason Momoa). In questo scontro fra la vita e la morte troviamo i personaggi di sempre, accompagnati dalla new entry Tess (Brie Larson). Fra esplosioni e acrobazie mozzafiato, Unversal Pictures ha pubblicato una nuova clip incentrata su Fast X durante il Super Bowl 2023. Questa propone alcune scene viste in precedenza, accompagnate da sequenze inedite.

In base a quello che sappiamo fino ad ora, Fast X sarà una storia di vendetta, anche se le motivazioni che spingono Dante ad attaccare Toretto non sono ancora chiarissime, e le immagini suggeriscono un collegamento con il quinto film ambientato a Rio. Cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo capitolo della saga? Fin dove avrà intenzione di spingersi il regista?

Durante una recente intervista con Esquire Middle East (tramite ScreenRant), Louis Leterrier ha spiegato come ha voluto osare con il film, senza però raggiungere i livelli di eccesso presenti nel nono capitolo: "Devi intensificarlo. Quello che volevo fare su questo [film], perché è molto nel mio stile, era radicarlo maggiormente nella realtà. Volevo - senza gioco di parole - farlo atterrare sulla Terra. Nel capitolo precedente sono andati persino nello spazio, e io ero tipo, 'ok, sono andati nello spazio, non c'è modo che io possa superarli'. L'unica cosa che posso fare è osare in modo diverso con acrobazie ancora più irreali, come far rotolare una bomba di una tonnellata, una vera palla di metallo da una tonnellata, per le strade di Roma e spero di non distruggere il Colosseo".

Vi ricordiamo che Fast X arriverà nei cinema a partire dal 18 maggio 2023.