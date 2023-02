Fast X: record di visualizzazioni per il trailer del nuovo capitolo di Fast & Furious

La campagna promozionale di Universal Pictures per Fast X, nuovo capitolo dell'adrenalinica saga Fast & Furious, sembrerebbe essere iniziata con il botto. Il trailer del film ha stabilito un record di visualizzazioni, raccogliendone quasi 295 milioni in soli 72 ore dalla sua diffusione in rete.

Il dato è stato confermato da un portavoce della Universal ai microfoni di Variety. Il conteggio delle visualizzazioni è avvenuto tenendo conto di svariate piattaforme social, tra cui Instagram che ha influito sul 30% delle visualizzazioni totali e TikTok con il 25%.

Fast X: Michelle Rodriguez in brodo di giuggiole per il cast, da Jason Momoa ai Premi Oscar: "Elettrizzante!"

Diretto da Louis Leterrier, in Fast X vedremo la famiglia di Toretto (Vin Diesel) sfidare un nuovo e temibile nemico: Dante (Jason Momoa). In questo scontro fra la vita e la morte troviamo i personaggi di sempre, accompagnati dalla new entry Tess (Brie Larson). Fra esplosioni e acrobazie mozzafiato, Unversal Pictures ha pubblicato una nuova clip incentrata su Fast X durante il Super Bowl 2023. Questa propone alcune scene viste in precedenza, accompagnate da sequenze inedite.

In base a quello che sappiamo fino ad ora, Fast X sarà una storia di vendetta, anche se le motivazioni che spingono Dante ad attaccare Toretto non sono ancora chiarissime, e le immagini suggeriscono un collegamento con il quinto film ambientato a Rio. Arriverà nelle sale il 19 maggio.