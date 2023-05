Fast X: John Cena svela in quali scene è veramente lui alla guida e non una controfigura

John Cena fa parte del cast di Fast X, il decimo capitolo dell'adrenalinica saga, e ha svelato in quante scene guida realmente.

L'attore, intervistato da Extra, ha rivelato il retroscena e spiegato i limiti imposti al cast.

Le rivelazioni di John Cena

Parlando delle riprese di Fast X, John Cena ha dichiarato: "Amo guidare e mi sento davvero sicuro dietro il volante, vorrei poter andare lì e girare delle cose grandiose, ma non è corretto nei confronti della produzione. Una produzione che investe molti soldi per rispettare le tempistiche mantenendo tutti il più al sicuro possibile".

L'attore ha aggiunto: "Abbiamo girato altre scene nel film in cui sto guidando come se fossi impegnato in una giornata normale a fare la spesa. Ma nelle inquadrature che hanno degli elementi che non abbiamo ancora descritto, quel lavoro doveva essere lasciato ai professionisti".

Le scene di Jakob Toretto

Nei trailer del film si possono vedere delle spettacolari sequenze d'azione e inseguimenti lungo le strade di varie città, tra cui quelle di Roma, e il regista Louis Leterrier aveva già confermato che avevano cercato di utilizzare il meno possibile gli effetti speciali, dovendo quindi affidare la guida dei veicoli a delle controfigure e a dei piloti esperti.

Online è stato inoltre diffuso un video che anticipa il ritorno di Jakob Toretto:

I dettagli sul film

Fast X è stato diretto dal regista Louis Leterrier, mentre la sceneggiatura è firmata da Justin Lin, Zach Dean e Dan Mazeau. La storia vedrà Dominic Toretto impegnato a proteggere la sua famiglia dalle malefatte di Cipher (Charlize Theron), che unisce le forze a un nuovo temibile villain, Dante Reyes, figlio del signore della droga Hernan Reyes in cerca di vendetta dopo la morte del padre avvenuta in Fast & Furious 5. A interpretare Dante sarà la star Jason Momoa, qui la debutto nel franchise.