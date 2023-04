Fast X: Jason Momoa fa esplodere Roma nel nuovo trailer

Il 18 maggio arriverà nelle sale italiane Fast X e il nuovo trailer regala molte spettacolari scene d'azione in anteprima, tra esplosioni e scontri.

Fast X arriverà nei cinema tra poco meno di un mese e il nuovo trailer regala delle spettacolari sequenze del progetto, svelando ulteriori anticipazioni sui momenti ambientati a Roma.

Nel video si assiste infatti al momento in cui viene trovata una bomba che potrebbe distruggere il Vaticano, mentre il villain interpretato da Jason Momoa, alla ricerca di vendetta su Dom Toretto, assiste felice alle esplosioni. Nel filmato spazio anche a scontri corpo a corpo, ritorni in scena, sparatorie e, ovviamente, adrenalinici inseguimenti a bordo di macchine e camion, anche in location inaspettate.

Fast X è stato diretto dal regista Louis Leterrier, mentre la sceneggiatura è firmata da Justin Lin, Zach Dean e Dan Mazeau. La storia vedrà Dominic Toretto impegnato a proteggere la sua famiglia dalle malefatte di Cipher (Charlize Theron), che unisce le forze a un nuovo temibile villain, Dante Reyes, figlio del signore della droga Hernan Reyes in cerca di vendetta dopo la morte del padre avvenuta in Fast & Furious 5. A interpretare Dante sarà la star Jason Momoa, qui la debutto nel franchise.

Tra i nuovi arrivi ci sono quelli di Daniela Melchior, che interpreterà una pilota di street race brasiliana di nome Isabel che appartiene al passato di Dom Toretto, e la star dell'MCU Brie Larson nel panni di Tess, figlia di Mr. Nobody e agente lei stessa che si allea a Dom e al suo team.