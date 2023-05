Fast X: il cast arriva a Roma il 12 maggio per salutare i fan

L'appuntamento per salutare il cast di Fast X è per venerdì 12 maggio alle ore 19:00 fuori dal The Space Cinema Moderno di Roma.

Un appuntamento speciale quello di venerdì 12 maggio al The Space Cinema Moderno di Roma che darà la possibilità a tutti i fan della saga di Fast & Furious di salutare il cast di Fast X alle ore 19:00 fuori dal multisala romano grazie all'allestimento di una Fan Zone dedicata che offrirà al pubblico l'occasione di assistere all'arrivo del cast allo Special Screening del decimo capitolo.

Fast X sarà diviso in due parti: la seconda uscirà nel 2025, l'annuncio di Vin Diesel al CinemaCon

Cosa accade in Fast X?

In questa nuova avventura automobilistica Dominic Toretto (ViN Diesel) e la sua famiglia affrontano la minaccia più letale. Emerge dal passato, è nutrita dalla vendetta ed è determinata a distruggere la famiglia. Il nemico da sconfiggere è Dante, figlio di Hernan Reyedel, il boss della droga che Dom e la sua famiglia hanno affrontato e ucciso in Fast Five, che è in cerca di vendetta e il suo obiettivo è il figlio Dom, che ha solo otto anni.

Fast X sarà in programmazione in tutti i The Space Cinema dal prossimo 18 maggio. Sono state aperte le prevendite dei biglietti del film Fast X ed è, quindi, possibile assicurarsi il proprio posto in sala visitando la sezione dedicata sul sito di The Space Cinema al link: www.thespacecinema.it/film/fast-x.