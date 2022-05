Fast X, Brie Larson e Vin Diesel insieme in una nuova foto dal film

Mentre Fast X continua a richiamare star per il suo grande debutto al cinema, Brie Larson e Vin Diesel sembrano divertirsi un mondo sul set del decimo capitolo della saga.

"Ci sono delle persone che incontrerete nella vita... Che vi cambieranno, cambieranno la vostra famiglia, cambieranno il mondo PER SEMPRE! #FastX" ha scritto Diesel su Instagram, nella caption di una foto che vede Larson comodamente adagiata sulla sua spalla, ed entrambi gli attori sorridenti.

Al momento non si conosce ancora l'identità del personaggio che l'interprete di Captain Marvel porterà sullo schermo, ma come riporta anche Screen Rant si vocifera che potrebbe trattarsi della sorella di Brian O'Conner (Paul Walker). L'entrata nel cast di Larson era stata annunciata proprio dai due qualche settimana fa, e sembra che le riprese stiano procedendo a gonfie vele.

Nel frattempo, altri grandi nomi sono stati confermati per il sequel, come Charlize Theron e Scott Eastwood, che faranno ritorno nella saga dopo esservi apparsi già in passato, e le new entry Alan Ritchson e Daniela Melchior.

Fast X arriverà nelle sale a maggio 2023.