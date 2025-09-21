Fast & Furious 11: Jason Momoa conferma ritardi e incertezze sul sequel della saga

La star di Game of Thrones e Minecraft non ha buone notizie per i fan del franchise con protagonista Vin Diesel nel ruolo di Dom Toretto.

Jason Momoa nel 2023 ha debuttato nella saga di Fast and Furious nel ruolo di Dante, ed è destinato a tornare in Fast XI. In realtà, a causa di alcuni conflitti interni, la produzione sembra del tutto bloccata.

A confermare i timori dei fan ci ha pensato proprio Jason Momoa, che ha risposto affermativamente ad una domanda sui ritardi e i problemi produttivi che sta avendo il nuovo sequel.

Jason Momoa conferma i problemi di Fast XI

Ad inizio anno, Vin Diesel aveva confermato che la finestra provvisoria d'uscita del film era aprile 2027. I fan di Fast and Furious sono abituati ai vari slittamenti delle date d'uscita, visto che inizialmente il film doveva uscire quest'anno.

Jason Momoa in motocicletta in una scena di Fast X

"Mi piacerebbe tornare e recitare, amico" ha risposto Momoa "Le persone di tutto il mondo amano quel personaggi, è pazzesco. Ma non ho uno script, quindi non così presto". L'assenza di una sceneggiatura preoccupa non poco gli appassionati e potrebbe ulteriormente far slittare la distribuzione nelle sale.

Il successo della saga di Fast and Furious

Inaugurata nel giugno 2001, ben ventiquattro anni fa, Fast and Furious è una delle saghe cinematografiche maggiormente redditizie nella storia del cinema, basata inizialmente sulle corse clandestine d'auto.

Nel corso degli anni, il franchise si è evoluto e negli ultimi film si è passati maggiormente a trame molto vicine ai film di spionaggio. Protagonista assoluto della saga è Vin Diesel, anche produttore, nei panni dell'iconico personaggio Dom Toretto, inizialmente affiancato da Brian O'Conner, interpretato da Paul Walker, prima della prematura scomparsa di quest'ultimo a causa di un incidente d'auto.

Nel cast di Fast XI troveremo nuovamente volti molto noti della saga come Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Cody Walker, Gal Gadot, Alan Ritchson, Jason Momoa nel ruolo di Dante e Michelle Rodriguez. Il franchise conta anche uno spin-off, due cortometraggi e una serie animata.