Fast & Furious, i primi sette film su Netflix in streaming da oggi

Fast & Furious arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di aprile 2020: sullo schermo i primi sette capitoli della saga super adrenalinica, con protagonisti Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson, Jason Statham e molti altri.

Brian O'Conner è un agente della polizia di Los Angeles che decide di infiltrarsi in un giro di gare clandestine quando deve indagare su delle rapine ad alcuni autotreni. I testimoni hanno riferito che i ladri usano le Honda Civic nere, Brian decide quindi di guadagnarsi la fiducia di Toretto, organizzatore di gare clandestine, salvandolo da una retata della polizia. Molto presto Brian finisce per innamorarsi di Mia, la sorella di Toretto. Il film è stato diretto da Justin Lin. Protagonisti della pellicola sono Vin Diesel, che interpreta il criminale Dominic Toretto e Paul Walker, che è il poliziotto infiltrato Brian O'Conner, mentre Jordana Brewster è Mia, sorella del criminale, per la quale Brian perde la testa.

Fast & Furious: 10 elementi fondamentali di una saga inarrestabile

The Fast and the Furious: Vin Diesel e Paul Walker in un momento di tensione fra loro

Questa pellicola ha dato il via ad una delle saghe più longeve del cinema che vanta ben 10 capitoli, compresi due che usciranno nel 2020 e nel 2021, e uno spin-off, uscito nel 2019. L'ultimo capitolo disponibile su Netflix è Fast & Furious 7: nel sequel, la furia di un nuovo nemico si scaglia contro Dominic Toretto e la sua famiglia allargata. Deckard Shaw (Jason Statham) è in cerca di vendetta dopo la morte del fratello e le vite di tutti sono in pericolo: Roman (Tyrese Gibson), Tej (Ludacris) e persino l'agente Hobbs (Dwayne Johnson). Auto da schianto e corse folli dagli States ad Abu Dhabi, passando per l'Azerbaigian, scorrono in una storia rocambolesca ed emozionante che vuole rendere omaggio al personaggio di Brian e all'attore che l'ha interpretato per anni.

La saga di Fast and Furious è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad aprile 2020 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.