Fast and Furious: il set LEGO della famosa Dodge Charger R/T del 1970 di Toretto è in sconto su Amazon

Il set LEGO Fast and Furious della Dodge Charger R/T del 1970 di Toretto è in offerta su Amazon; stringerete fra le vostre mani una delle automobili più famose che abbia mai solcato le strade del grande schermo.

Su Amazon il set LEGO della Dodge Charger R/T del 1970, vista nella saga Fast and Furious, è in offerta. Sul sito trovate la famosissima macchina di Dominic Toretto a 23,74€, con uno sconto del 5% sul prezzo base. Se interessati, potete acquistarla dal box qui sotto.

Entrando nel dettaglio, questo set LEGO Speed Champions contiene la replica della famosa Dodge Charger R/T del 1970, vero e proprio simbolo della saga Fast and Furious, resa attraverso un modellino da costruire, con motore che fuoriesce dal cofano, ruote con design riconoscibile e spazio nell'abitacolo per una minifigure LEGO (quella di Domic Toretto è compresa nel set).

Fast and Furious 11: tutto ciò che sappiamo sul prossimo capitolo del franchise

Composto da 345 pezzi, il set LEGO di Fast and Furious è perfetto sia da esporre in casa propria, che come regalo per un'occasione speciale. Cosa state aspettando?