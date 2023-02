Fast & Furious, un video all'insegna della nostalgia rivela la data di uscita del trailer di Fast X

Nelle scorse ore la saga di Fast & Furious è stata protagonista del Fast & Furious - Legacy Trailer, un video che accompagna i fan indietro nel tempo, alla prima pellicola della saga, e che rivela la data di uscita del trailer di Fast X.

Secondo quanto riportato da ComicBook, il video pubblicato appare come l'inizio di una campagna che potrebbe durare nove giorni (uno per ogni trailer della saga) e che si concluderà con l'uscita del trailer ufficiale di Fast X, decimo film in uscita.

Per rendere il lancio del trailer di Fast X un momento da non dimenticare, la Universal Pictures sta organizzando l'evento "The Fast X Trailer Takeover fan event", che si terrà a Los Angeles giovedì 9 febbraio, e che permetterà ai fan di dare un primo sguardo allo stesso trailer, prima del suo debutto ufficiale che avverrà venerdì 10 febbraio in tutto il mondo.

Fast X: il primo poster con Vin Diesel anticipa che la fine è vicina

Un viaggio nel passato, all'inizio della serie cinematografica in attesa di vedere il decimo capitolo di Fast & Forious. Questo è il primo video rilasciato nei cui commenti i fan hanno soprattutto ricordato Paul Walker scomparso nel 2013.

Ora non resta che iniziare il conto alla rovescia, siete pronti a scoprire cosa accadrà in Fast X?