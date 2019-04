Fast & Furious - Hobbs & Shaw: il nuovo trailer è un concentrato di adrenalina

Un nuovo trailer pieno di adrenalina per Fast & Furious - Hobbs & Shaw, lo spinoff della popolare saga action in arrivo nelle nostre sale ad agosto.

Fast & Furious - Hobbs and Shaw torna a far parlare di sè con un nuovo trailer più adrenalinico che mai. Tutto è pronto per il primo spinoff della celebre saga ad alta velocità, che avrà per protagonisti due star del cinema action come Dwayne Johnson e Jason Statham.

Fast & Furious - Hobbs & Shaw è diretto da David Leitch, gia conosciuto e apprezzato dagli amanti dei film d'azion per John Wick (anche se figura come accreditato solo alla produzione), Atomica Bionda e Deadpool 2. La sceneggiatura del nuovo capitolo del franchise porta il marchio di fabbrica di Chris Morgan, già al lavoro sui capitoli precedenti. Fast & Furious - Hobbs & Shaw arriverà nei cinema americani il 2 agosto e in quelli italiani esattamente una settimana dopo, l'8 agosto.

Già parecchio atteso dai fan di una delle saghe più longeve e fortunate del cinema contemporaneo, il nuovo trailer di Fast & Furious - Hobbs & Shaw, disponibile in inglese e in italiano, svela un po' più sullo spinoff di quanto avessero fatto il CinemaCon e le prime clip:

La trama di Fast & Furious - Hobbs & Shaw ruota intorno a Hobbs (Dwayne Johnson), mastodontico veterano del dipartimento di polizia statunitense Diplomatic Security Service, e Shaw (Jason Statham), emarginato fuorilegge ed ex agente scelto dell'esercito inglese. Tra i due, in seguito al loro primo scontro in Fast & Furious 7 del 2015, c'è sempre stato un forte scambio di provocazioni e scontri nel tentativo di farsi fuori a vicenda. Ma quando Brixton, un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, si trova in possesso di una minaccia biologica che potrebbe alterare il genere umano per sempre - ed ha la meglio contro una brillante ed impavida agente dell'MI6, nonché sorella di Shaw - i due acerrimi nemici dovranno unire le forze per annientare l'unico uomo che potrebbe dimostrarsi più duro di loro due. La nuova clip, di oltre 3 minuti, ci consente anche di dare ancora una rapida occhiata a Idris Elba nei panni del villain Brixton, un vero e proprio Superman nero, come si definisce lui stesso nel trailer, e a un'impavida Vanessa Kirby, già ammirata in ben altre vesti nella serie Netflix The Crown.