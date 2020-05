Fast & Furious - Hobbs & Shaw: stasera su Sky Cinema Uno il film con Dwayne Johnson e Jason Statham

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21:15 va in onda, in prima visione, Fast & Furious - Hobbs & Shaw, il primo stand-alone del celebre franchise, con Dwayne Johnson e Jason Statham.

Prima visione TV stasera su Sky Cinema Uno, alle 21:15, per Fast & Furious - Hobbs & Shaw, primo stand-alone del celebre franchise internazionale Fast & Furious, con Dwayne Johnson e Jason Statham, che tornano a indossare i panni di Luke Hobbs e Deckard Shaw.

Sin dal loro primo scontro in Fast & Furious 7, tra il mastodontico Hobbs (Dwayne Johnson), un agente del Diplomatic Security Service americano (DSS), e il fuorilegge Shaw (Jason Statham), ex agente scelto dell'esercito inglese, c'è sempre stato uno scambio di provocazioni e scontri diretti nel tentativo di farsi fuori a vicenda. I due nemici giurati dovranno allearsi per annientare l'unico uomo che potrebbe dimostrarsi più duro di loro: stiamo parlando di Brixton Lorr (Idris Elba), un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, che detiene il controllo di una insidiosa minaccia biologica che potrebbe alterare per sempre il genere umano. Lorr riesce anche ad avere la meglio su Hattie (Vanessa Kirby), una brillante ed impavida agente del MI6 che si rivelerà essere la sorella di Shaw.

Fast & Furious - Hobbs & Shaw apre una nuova porta nell'universo di Fast & Furious, trascinando l'azione in tutto il mondo: da Los Angeles a Londra, e dal deserto tossico di Chernobyl alla lussureggiante bellezza delle isole Samoa. Il film sarà disponibile anche alle 21:45 su Sky Cinema Action (disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV) e on demand anche in 4K HDR con Sky Q satellite.