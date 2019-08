Fast & Furious – Hobbs & Shaw, Michelle Rodriguez critica lo sceneggiatore

Fast & Furious - Hobbs & Shaw: Jason Statham con Dwayne Johnson in una scena

Michelle Rodriguez ha criticato su Twitter lo sceneggiatore Chris Morgan, autore del copione dello spin-off Fast & Furious - Hobbs & Shaw, attualmente nelle nostre sale.

All'origine del post negativo su Morgan c'è una vecchia polemica legata al franchise intero: la morte di Han Lue alias Han Seoul-Oh, personaggio apparso per la prima volta nel terzo capitolo della saga (dove muore alla fine) e poi nei tre episodi successivi, ambientati prima della sua trasferta a Tokyo. A ucciderlo, come svelato al termine del sesto film, è stato Deckard Shaw (Jason Statham), fratello di Owen Shaw che era in coma dopo essersi scontrato con Dominic Toretto e la sua squadra.

Imprigionato al termine di Fast & Furious 7, Deckard Shaw è poi riapparso nell'ottavo capitolo, dove si redime aiutando Toretto e soci a sconfiggere Cipher. I fan non hanno digerito del tutto la cosa, coniando l'hashtag #JusticeForHan. In Fast & Furious - Hobbs & Shaw, scritto da Morgan che ha anche firmato le sceneggiature della saga principale dal terzo film in poi, Deckard afferma di avere diverse cose per cui deve riscattarsi, e l'autore ha confermato in un'intervista che la morte di Han fa parte di queste.

Michelle Rodriguez, interprete di Letty Ortiz nella saga, attualmente impegnata sul set di Fast & Furious 9 (scritto da Daniel Casey), ha contestato le parole di Morgan scrivendo su Twitter "Io faccio parte del franchise dall'inizio, prima che arrivasse Chris Morgan, e vi assicuro che lui non ha voce in capitolo su dove andrà a parare quella storyline". L'attrice ha poi ribadito in un tweet successivo di non avercela con Dwayne Johnson e Statham, che secondo lei hanno aggiunto molto alla saga. Un'opinione diversa da quella di colleghi come Vin Diesel e Tyrese Gibson, che non hanno visto di buon occhio la realizzazione dello spin-off.