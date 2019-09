Fast & Furious - Hobbs & Shaw batte un record di Avengers: Endgame al box-office e Dwayne Johnson ringrazia!

Enorme successo per il primo spin-off di Fast & Furious. Hobbs & Shaw riesce superare un record di Avengers: Endgame e di altri film Marvel al box-office: e The Rock ringrazia.

Lo spin-off Fast & Furious - Hobbs & Shaw ha battuto ufficialmente un record al boxoffice in precedenza detenuto da Avengers: Endgame e altri due film targati Marvel Studios.

Il film con Dwayne Johnson e Jason Statham è riuscito a rimanere in vetta al box-office per 4 settimane consecutive, superando Avengers: Endgame, fermo a tre settimane e altri film come Spider-Man: Far From Home e Captain Marvel. Si tratta del primo film dell'anno a raggiungere questo record. Ovviamente Avengers: Endgame ha battuto ben altri record, a sua volta, riuscendo a superare Avatar quale maggior incasso di sempre, ma per Hobbs & Shaw è una bella soddisfazione.

"Grazie mille per l'incredibile amore e l'incredibile supporto che avete mostrato per Hobbs & Shaw" ha ringraziato i fan Dwayne Johnson tramite un video pubblicato su Instagram "Lo scorso fine settimana avete portato Hobbs & Shaw ad essere il film numero uno al mondo per quattro week-end consecutivi. Signore e signori, ragazzi e ragazze, bambini di tutte le età, è un nuovo record del 2019. I nostri supereroi preferiti l'hanno mantenuto per tre settimane consecutive e ora abbiamo stabilito un nuovo record. Quattro fine settimana consecutivi".

Avengers: Endgame ha incassato 2,79 miliardi in tutto il mondo mentre Hobbs & Shaw ha raccolto 678 milioni di dollari a livello globale. Grazie al successo di Hobbs & Shaw è probabile che in futuro vengano prodotti altri spin-off e sequel di Fast & Furious. La conferma arriva dal produttore esecutivo Hiram Garcia:"Il nostro obiettivo è quello di creare uno sbocco utile a sviluppare altri personaggi, far conoscere ai fan le persone che amano e continuano a costruire tutto questo. Se siamo fortunati, questo potrebbe essere l'inizio di qualcosa di carino".