Fast & Furious 9: Vin Diesel svela il "Santuario di Dom Toretto"

Sono in corso le riprese di Fast and Furious 9 e la star Vin Diesel si è ritagliata un po' di tempo per svelare ai fan il santuario di Dom Toretto in un video.

Dom Toretto, personaggio interpretato da Diesel nella sala, è un duro, un uomo d'azione, ma evidentemente anche lui ha bisogno di un posto in cui riflettere, come svela in un video pubblicato su Instagram spiegando: "Questo è una specie di santuario in cui vado per prepararmi per la prossima avventura. Lo abbiamo creato prima che partissi per Londra per la pre-produzione a febbraio. E' stata una benedizione avere questo luogo tranquillo in cui riflettere sulla monumentale opportunità di girare il nuovo film".

Nonostante gli aggiornamenti di Vin Diesel sui social, per il momento le informazioni su Fast & Furious 9 non sono molte. Sappiamo che le riprese prenderanno il via a giugno e che il film verrà girato presso gli Warner Bros. Studios di Leavesden, fuori Londra. A dirigere la nuova avventura sarà Justin Lin, che tornerà al timone di comando della saga.

Fast & Furious 9 arriverà nei cinema il 22 maggio 2020, già confermata anche la produzione di un decimo capitolo che concluderà la saga. Nel frattempo, in estate vedremo nei cinema l'avversato spinoff Fast & Furious - Hobbs & Shaw, incentrato sul personaggio di The Rock.

