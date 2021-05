Fast & Furious 9: le prime reazioni della critica: "Bombastico, sfacciato, spettacolare"

Il botteghino estivo è pronto a infiammarsi con l'arrivo del nuovo capitolo della saga Universal a tutta velocità, Fast & Furious 9. Dopo l'anteprima stampa americana, le prime reazioni dei fortunati critici che hanno visto il film in anticipo si sono riversate sui social media.

Sono in molti a lodare Fast & Furious 9 - The Fast Saga e il ritorno di Justin Lin alla regia sostenendo che la "soap opera tutta benzina e testosterone" funziona perfettamente come intrattenimento spettacolare.

Mike Reyes di Cinema Blend scrive:

"Il pacco è aperto e ora posso dire che #F9 è fantastico! Il ritorno di Justin Lin è un punto in più che fornisce risposte soddisfacenti ad alcuni importanti quesiti. L'azione si trasforma in adrenalina pura e la storia raggiunge interessanti livelli di profondità".

Erik Davis di Fandango loda F9 per il cuore e la potenza, etichettandolo come "perfetto blockbuster estivo".

Anche la critica Variety, Courtney Howard, sembra soddisfatta dalla visione visto che scrive su Twitter:

"#F9 è un grandioso divertimento. Bombastico, sfacciato, grossolano. Stunts spettacolari e scene d'azione ambiziose si mescolano a ingredienti drammatici da soap opera. Il risultato è un inno cacofonico alle auto potenti. Vin Diesel e John Cena sono fantastici. Tyrese è lo stealth MVP. Il serbatoio è ancora pieno di benzina".

Naturalmente, non tutti i giudizi su F9 sono positivi. Per David Erlich di IndieWire, l'ultimo film di Justin Lin non è così serrato ed emozionante come i suoi precedenti sforzi in Fast Five e Tokyo Drift, anche se lo ritiene un "passo nella giusta direzione".

Fast & Furious 9, la reazione di Jason Statham al ritorno di Han: "È meglio che mi riportino indietro"

L'uscita italiana di Fast & Furious 9, dopo numerosi rinvii, è fissata per il 18 agosto. Torneranno nel cast Vin Diesel, Michelle Rodriguez, la suddetta Helen Mirren, Charlize Theron, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Lucas Black, John Cena, Tyrese Gibson, Michael Rooker, Ludacris, Cardi B, Lex Elle, Ozuna, Alexander Wraith, Vinnie Bennett, Krzysztof 'Kris' Mardula.