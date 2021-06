Fast & Furious 9: Justin Lin spiega perché il ritorno di Han è solo l'inizio

In Fast & Furious 9, Justin Lin ha riportato in vita Han, uno dei personaggi più amati, e spiega perché la scena post-credit sarà solo l'inizio di una nuova avventura.

Il regista Justin Lin ha raccontato qualche curiosità su Fast & Furious 9, il nuovo capitolo della saga che arriverà da noi ad agosto, soffermandosi sul tanto atteso ritorno di Han e sulla scena post-credits che piacerà tanto ai fan.

Durante un'intervista con The Hollywood Reporter, Justin Lin ha parlato di Fast & Furious 9 - The Fast Saga, che negli USA sta avendo un grande successo al botteghino aprendo con un incasso di 70 milioni di dollari. Il regista del film ha parlato, tra le altre cose, del ritorno di Han, la cui morte era stata solo simulata e di una scena post-credits molto importante. Con una campagna chiamata #JusticeForHan, i fan si sono battuti per il suo ritorno, ma secondo Justin Lin non si aspettano quello che accadrà:

"Qualcosa non andava nella sua morte e dovevamo capire cosa. C'è sicuramente molto da esplorare e da disfare e questo è solo un momento che volevo condividere con il pubblico, anche perché ci sarà molto di più in futuro."

Fast & Furious 9, la reazione di Jason Statham al ritorno di Han: "È meglio che mi riportino indietro"

Come tutti i fan della saga ricordano, Han è morto nel terzo capitolo di The Fast and the Furious: Tokyo Drift, del 2006, per mano di Deckard Shaw interpretato da Jason Statham. Infatti, l'incidente fatale di Han era stato organizzato da Deckard Shaw come parte della sua vendetta contro la squadra di Dom per quello che è successo a suo fratello Owen, il principale antagonista di Fast & Furious 6.

Ora, non solo in Fast & Furious 9 tornerà in vita, ma Han incontrerà di nuovo faccia a faccia il suo nemico, in una speciale scena post-credit che secondo Justin Lin darà il via a una nuova avvincente storia. Han è lì per cercare vendetta e la scena dopo i titoli di coda chiarisce che Deckard Shaw, in effetti, non si libererà del crimine che ha compiuto anni prima.