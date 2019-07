Fast & Furious 9: John Cena nella prima foto del cast

Per la prima volta, il cast di Fast & Furious 9 si è riunito. Tra di loro presente anche la new entry John Cena.

L'occasione è stata la festa organizzata per il compleanno di Michelle Rodriguez, in cui è stata scattata una foto che ritrae tutti i membri del cast di Fast & Furious 9. Nello scatto, postato su Instagram da Nathalie Emmanuel, si vede oltre all'attrice e alla festeggiata, Vin Diesel , Tyrese Gibson, Ludacris, John Cena, Anna Sawai e il regista Justin Lin. Oltre a loro, nel cast ci saranno anche Finn Cole, Vinnie Bennett e Jordana Brewster. Nella pellicola anche Charlize Theron e Helen Mirren che, come annunciato da loro stesse, riprenderanno i rispettivi ruoli in questo nono capitolo. Il cast unisce dunque gli attori 'storici' della celebre saga a nuovi volti come quello di John Cena, che sul web ha espresso tutto il suo entusiasmo scrivendo un bel messaggio ai fan. Assenti invece Dwayne Johnson e Jason Statham, impegnati con il primo spin off della saga dal titolo Fast & Furious - Hobbs & Shaw.

Mentre è partito il conto alla rovescia per questo spin off che uscirà il 2 agosto, il cast è al lavoro per il nono capitolo, in attesa poi del gran finale annunciato per l'estate del 2021. Le riprese di Fast & Furious 9 sono iniziate a Londra qualche settimana fa e l'uscita è prevista per maggio 2020. Alla regia ci sarà Justin Lin, che ha già diretto i film Fast & Furious Tokyo Drift, Fast & Furious, Fast &Furious 5 e Fast & Furious 6. Cresce dunque l'attesa per questo ennesimo capitolo di un franchise che, dopo tanti anni continua ad entusiasmare grandi e piccoli e non sembra mostrare i segni del tempo.