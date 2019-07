Fast & Furious 9: Charlize Theron e Helen Mirren tornano nel cast!

Fast & Furious 9 avrà tra i suoi protagonisti anche Charlize Theron e Helen Mirren, già apparse nel capitolo precedente del franchise prodotto da Universal.

Ad annunciare il ritorno delle due attrici è stato il protagonista e produttore Vin Diesel con un video condiviso su Instagram.

Charlize Theron ha avuto nel film Fast & Furious 8 la parte di Cipher, una cyberterrorista che ha obbligato Dom a lavorare per lei. Helen Mirren ha avuto invece il ruolo di Magdalene Shaw, la madre di Deckard e Owen, personaggi affidati a Jason Statham e Luke Evans. La star britannica apparirà infatti anche nello spinoff Hobbs & Shaw, il progetto in arrivo nelle sale cinematografiche americane il 2 agosto.

Nel nono capitolo di Fast & Furious ci sarà anche John Cena, con un ruolo di cui non sono stati diffusi i dettagli.

Alla regia del film ci sarà nuovamente Justin Lin e le riprese sono attualmente in corso nella città di Londra. La sceneggiatura è stata firmata da Aldredo Botello e dallo stesso Lin, in vista di una distribuzione nei cinema prevista per il 22 maggio.

Il franchise di Fast & Furious, fino a questo momento, ha incassato oltre 5.1 miliardi di dollari ai box office di tutto il mondo.

