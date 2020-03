Fast & Furious 9: Ben Stiller non sarà nel cast

Nell'ultimo weekend è stata diffusa la notizia della possibile presenza di Ben Stiller in Fast & Furious 9, il prossimo capitolo della saga diretto da Justin Lin, ma l'attore ha smentito il rumor tramite il suo profilo Twitter.

Ben Stiller, infatti, ha smentito la news diffusa dal tabloid di gossip Page Six, affermando che non c'è nulla di vero e non farà parte del cast di Fast & Furious 9 - The Fast Saga: "Le notizie sul mio essere veloce e furioso sono state enormemente ingigantite, non c'è proprio nulla di vero. Auguro il meglio al franchise e incrocio le dita per quando uscirà"

Reports of my Fast and Furiosness are greatly exaggerated. Meaning not at all true, sadly. Though I wish them well with the franchise. Fingers crossed it takes off. #FastAndFurious #PageSixIsAmazing — Ben Stiller (@RedHourBen) March 2, 2020

Ben Stiller non parteciperà al nuovo film del franchise, che sarà diretto da Justin Lin, già regista di altri capitoli di Fast & Furious in passato. La sicurezza, però, è che in questo nono capitolo ci sarà un cast composto da Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Lucas Black, Michael Rooker, Cardi B, Finn Cole e per la prima volta in un film della saga John Cena.

Fast & Furious 9 arriverà nelle sale italiane il 21 maggio 2020.