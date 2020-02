Fast & Furious 5, stasera su Italia 1 il film con Vin Diesel e Paul Walker

Fast & Furious 5 è il film che va in onda stasera su Italia 1 alle 21:20, una serata tutta all'insegna dell'adrenalina per tutti gli amanti del famosissimo franchise, iniziato nel 2001, e che nel 2020 vedrà arrivare sullo schermo il nono capitolo della saga.

Nel precedente capitolo, Fast & Furious - Solo parti originali, Brian e Mia Toretto erano riusciti a far evadere Dom, schizzando da un confine all'altro per eludere le forze dell'ordine. Ora, incastrati in un angolo a Rio, sono costretti a compiere un ultimo lavoro per riottenere la libertà. La loro missione? Costituire, nella cerchia dei loro amici e dei loro familiari, una squadra composta dai migliori uomini, unica nel suo genere, con il folle obiettivo di portare a termine una rapina del valore di cento milioni di dollari. Dom e Brian sanno che la loro unica possibilità di successo passa attraverso l'annientamento del businessman corrotto che li vuole morti. Ma non è l'unico uomo sulla lista dei loro nemici: il determinato agente federale Luke Hobbs infatti non fallisce mai il suo obiettivo e, quando gli viene assegnato il compito di seguire le tracce di Dom e Brian, lui e il suo team d'assalto lanciano un'offensiva senza quartiere per catturarli. Ma mentre i suoi uomini setacciano l'intero Brasile, Hobbs capisce di non poter più fare nessuna distinzione tra buoni e cattivi. In questo modo, è costretto a far affidamento sui propri istinti per incastrare le sue prede... prima che lo faccia qualcun altro.

Paul Walker in una scena di Fast & Furious 5

Il film è stato diretto ancora una volta da Justin Lin. Protagonisti della pellicola sono Vin Diesel (Dominic Toretto), Paul Walker (Brian O'Conner), [PEOPLE=/personaggi/jordana-brewster_2526/]Jordana Brewster[/PEOPLE] (Mia Toretto), Dwayne Johnson (Agente Luke Hobbs), Elsa Pataky (Agente Elena Neves), Matt Schulze (Vince) e Tyrese Gibson (Roman Pearce).

Fast & Furious 5 è uscito in Italia il 4 maggio del 2011, girato tra il Brasile e gli Stati Uniti, ha ricevuto due nomination ai Saturn Awards e ai People's Choice Awards.