Fast & Furious 11: Vin Diesel anticipa il ritorno dell'iconica auto di Paul Walker e di una ben nota location

Vin Diesel ha condiviso una nuova foto che rivela che il suo addestramento per tornare in Fast & Furious 11 è iniziato in una location molto familiare.

Diesel ha interpretato per la prima volta il pilota di strada Dominic Toretto nel 2001 mentre l'ultima volta è stata in Fast X dello scorso anno. La saga si sta preparando per il suo capitolo finale con il confermato Fast & Furious 11, che non dovrebbe arrivare nelle sale prima del 2026.

Fast X: Vin Diesel in una scena del film

Ora, Diesel ha pubblicato una nuova immagine dietro le quinte su Instagram, confermando che ha iniziato l'addestramento alla guida, in vista delle riprese della pellicola.

"Tornare ad allenarsi sulla pista... dove abbiamo girato i nostri flashback carichi di emozioni nel 2019... Surreale", scrive nella didascalia. La pista è apparentemente la stessa in cui sono state girate le scene di flashback in Fast & Furious 9, e non è chiaro se il post di Diesel significhi che la pista sarà presente nel prossimo film o se la stia usando solo per allenarsi. L'attore ha concluso dicendo di sentirsi "grato e benedetto".

Quando il franchise di Fast & Furious ha avuto inizio, si trattava per lo più di una storia di base sulle corse clandestine di strada. Con il progredire della saga, l'azione è diventata più assurda e più rischiosa e Dom è diventato essenzialmente un supereroe alla guida di un'auto.

Ritorno alle origini per il franchise

Sebbene gli ultimi film siano stati ancora molto incentrati sulla guida e sulle acrobazie in auto, la maggior parte di queste non sembrava un'impresa realisticamente realizzabile da un essere umano. La discesa di Diesel lungo il fianco di una diga alla fine di Fast X, per esempio, è essenzialmente una sequenza che può esistere solo nel regno dell'animazione computerizzata.

Fast & Furious 11, il regista anticipa: "Il Dante di Jason Momoa avrà un'evoluzione"

A quanto pare Fast & Furious 11 potrebbe tornare alle origini del franchise, e questo spianerebbe certamente la strada a sequenze d'azione più realistiche e con una maggiore partecipazione attiva del cast. Le recensioni di Fast X, come quelle di F9, sono state a dir poco contrastanti, e il prossimo film potrebbe cambiare la formula recente per offrire qualcosa di nuovo.

Resta da vedere come Fast & Furious 11 si confronterà con i capitoli precedenti, ma l'allenamento alla guida di Diesel è un buon segno.