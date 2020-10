Fast and Furious: il franchise si concluderà con l'undicesimo film, Justin Lin alla regia

Mancano due film a concludere la saga di Fast & Furious, il gran finale verrà sancito nell'undicesimo capitolo, che sarà diretto ancora una volta da Justin Lin.

Fast & Furious 8: Michelle Rodriguez in una scena del film

Il franchise principale di Fast and Furious si concluderà con il decimo e undicesimo film, entrambi diretto da Justin Lin, come conferma Variety. Lin è un veterano della saga, avendo diretto il terzo, quarto, quinto, sesto e nono capitolo e adesso è confermato anche per il gran finale che sarà diviso in due parti..

Questo, però, non significa che l'universo cinematografico connesso alla saga automobilistica volga al termine. Mentre la storia di Dominic Toretto e della sua famiglia giungerà a una conclusione, sono in fase di sviluppo presso Universal alcuni spinoff dedicati ai personaggi di Fast and Furious.

Il promo degli spinoff, Fast & Furious - Hobbs & Shaw, interpretato da Dwayne Johnson e Jason Statham, è uscito nel 2019 incassando oltre 759 milioni nel mondo. Per quanto riguarda la saga principale, il primo incasso è Fast & Furious 7 che, nel 2015, incassò 1,16 miliardi solo nei mercati esteri e in Cina incassò più che negli USA, dove raccolse 353 milioni.

Fast & Furious 9: tutto quello che sappiamo sul film

L'uscita del nuovo capitolo, Fast & Furious 9 - The Fast Saga, è slittata al Memorial Day 2021 a causa dell'emergenza sanitaria. Nel film rivedremo le star del franchise Michelle Rodriguez, Ludacris e Tyrese Gibson, insieme ad alcuni volti noti della saga quali Jordana Brewster, Lucas Black, Helen Mirren, Charlize Theron e Sung Kang. John Cena farà il suo debutto nella saga nei panni di Jakob, nuovo villain nonché fratello minore di Dom Toretto, con lui ci sarà spazio anche per le star della musica Cardi B e Ozuna.