Fast And Furious stasera su Italia 1, cast, trama e curiosità del primo film del franchise

Stasera 26 giugno in prima serata Italia 1 manda in onda Fast And Furious: cast, trama e curiosità sul film che ha dato il via al franchise

Stasera, 26 giugno 2023, alle 21:20, su Italia 1 va in onda Fast And Furious. Il film di Rob Cohen del 2001 è stato sceneggiato da Gary Scott Thompson e Erik Bergquist. BT ha composto le musiche. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

The Fast and the Furious: Paul Walker in una scena del film di Rob Cohen

Fast And Furious: Trama

Brian O'Conner è un poliziotto infiltrato nel mondo delle corse clandestine a Los Angeles per investigare su una serie di audaci rapine di camion ad alta velocità che riesce ad attirare l'attenzione di Dominic Toretto, il carismatico leader di una banda di corse clandestine, sospettata di essere collegate alle rapine.

Brian guadagna la fiducia di Dominic e diventa parte del suo gruppo, che include Mia Toretto (sorella di Dominic), Letty Ortiz, Vince e Leon. Mentre Brian si addentra sempre di più nel mondo delle corse illegali, sviluppa un forte legame con Dominic e si innamora di Mia.

The Fast and the Furious: Paul Walker e Vin Diesel in scena

Fast And Furious: Curiosità

Fast and Furious è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 21 Settembre 2001. Le riprese del film si sono svolte dal 31 Luglio 2000 al 21 Ottobre 2000 negli USA.

Prima di prendere parte alla saga di The Fast and The Furious, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster non avevano la patente di guida.

Originariamente, il titolo del film era Redline, ma è stato cambiato in Fast and the Furious poco prima dell'uscita.

La scena iniziale del film, in cui viene rubato un camion, è stata ispirata da un articolo del giornale Los Angeles Times che descriveva un'ondata di rapine simili nella città.

Durante le riprese, sono state distrutte circa 80 auto. Molte di esse erano già danneggiate o non funzionanti, ma l'uso intensivo delle corse e delle scene d'azione ha richiesto il sacrificio di diverse vetture.

Fast and the Furious ha dato il via a una delle saghe cinematografiche di maggior successo di tutti i tempi. La serie ha prodotto numerosi sequel e spin-off che hanno generato miliardi di dollari al botteghino.

The Fast and the Furious: Vin Diesel e Paul Walker in un momento di tensione fra loro

Fast And Furious: Trailer e critica

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

The Fast and the Furious: in pista!

Fast And Furious: Interpreti e personaggi