Fast and Furious: Dave Bautista, no allo spinoff "Preferisco fare bei film"

Dave Bautista ha le idee chiare: non farebbe mai uno dei film di Fast and Furious, perchè preferisce girare buoni film.

Dave Bautista non le manda a dire: su Fast and Furious e una sua possibile partecipazione alla saga dei film, ha risposto no e con degli emoji inequivocabili e un hashtag che fuga qualsiasi dubbio.

Nella giornata di oggi un utente di Twitter ha fatto il nome di Dave Bautista come possibile villain di uno spinoff di Fast and Furious, magari accanto a John Cena e The Rock, ma Bautista - che già in passato ha dimostrato di essere il tipo che dice esattamente quello che pensa, senza filtri - ha risposto ringraziando per la considerazione ma... con una faccina inequivocabile, quella di chi non riesce a trattenere i conati, e un hashtag molto chiaro: "Preferirei fare bei film"

Negli ultimi giorni si è parlato della saga di Fast and Furious in occasione della fine delle riprese del nono film. Fast & Furious 9, nuovo capitolo del franchise automobilistico, uscirà dopo lo spinoff Fast & Furious - Hobbs & Shaw. Vin Diesel riprende ancora una volta il ruolo di Dom Toretto e con lui ci sarà Michelle Rodriguez nel ruolo di sua moglie Letty Ortiz.

Per quanto riguarda Dave Bautista, l'attore di recente ha fatto parte del cast della commedia action Stuber - che uscirà negli States questa estate, a luglio - e si prepara a tornare nei panni di Drax in Guardiani della Galassia 3, il terzo capitolo della saga che sarà diretto da James Gunn dopo una lunga pausa forzata dovuta allo scandalo che ha travolto il regista lo scorso anno, e che gli costò il licenziamento (e poi la successiva riammissione) da parte di Disney. Proprio in occasione delle controversie su Gunn - del quae erano stati riesumati vecchi tweet provocatori e "scomodi", Dave Bautista prese apertamente le difese del regista, senza alcun timore di criticare apertamente la Disney per la scelta di licenziarlo.