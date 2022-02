Fargo 5: annunciata la produzione della nuova stagione

Fargo 5 verrà realizzata: la quinta stagione della serie antologica è stata annunciata ufficialmente da FX.

Il nuovo capitolo del progetto è stato sviluppato dal creatore della serie Noah Hawley e i primi dettagli rivelano in che periodo storico sarà ambientato.

Gli eventi della quinta stagione di Fargo si svolgeranno nel 2019 e FX ha solo anticipato che la storia sarà legata a un rapimento, che non è un rapimento, e alla domanda "Cosa accadrebbe se tua moglie non fosse tua moglie?".

Il nuovo capitolo della serie sarà prodotto da FX in collaborazione con MGM e John Landgraf, a capo del network, ha dichiarato: "Noah Hawley è un esperto narratore che ha creato quattro stagioni totalmente originali di una delle serie più brillanti della televisione. Non vediamo l'ora di vedere la sua visione per la quinta stagione prendere vita con i nostri partner di FX".

Nel cast della quarta stagione, che era ambientata a Kansas City negli anni '50, c'erano Chris Rock nel ruolo di protagonista, affiancato da Jason Schwartzman, Jessie Buckley, Ben Whishaw, Jack Huston e Salvatore Esposito.