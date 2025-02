Fantozzi fa ritorno sul grande schermo grazie alla Cineteca di Bologna, RTI e Mediaset Infinity, ecco quando

Fantozzi torna al cinema in versione restaurata per celebrare il cinquantesimo anniversario della pellicola di culto di Luciano Salce con Paolo Villaggio.

Uno dei titoli di culto della commedia italiana sta per fare ritorno al cinema. Si tratta di Fantozzi, capostipite della saga dedicata al celebre ragioniere italiano che tornerà in sala in versione restaurata grazie alla Cineteca di Bologna, in collaborazione con RTI e Mediaset Infinity. Il film arriverà nelle sale nel giorno del 50° anniversario dell'uscita giovedì 27 marzo 2025.

Promosso dalla stessa Cineteca di Bologna, in collaborazione con RTI e Mediaset Infinity, il restauro di Fantozzi è stato realizzato dal laboratorio L'Immagine Ritrovata, con la supervisione di Daniele Ciprì.

Tratto dai due romanzi che Paolo Villaggio pubblicò per Rizzoli nel 1971 (Fantozzi) e nel 1974 (_Il secondo tragico libro di Fantozzi-), il film diretto da Luciano Salce è entrato di diritto nell'immaginario collettivo con le sue gag tragicomiche.

Le disgraziate vicende che mette in scena sono, a distanza di cinquant'anni più attuali che mai. Come rivelò il suo interprete Paolo Villaggio: "Fantozzi non era commedia, era un film atipico, con una cattiveria, una ferocia nei riguardi dei disgraziati, che si è realizzata in pieno".

Il restauro di Fantozzi tornerà al cinema il 27 marzo e, a seguire, sarà disponibile su Mediaset Infinity.

Un cult più attuale che mai

Paolo Villaggi nei panni di Fantozzi

Diretto da Luciano Salce e interpretato da Paolo Villaggio e Anna Mazzamauro, che per la sua interpretazione ha ottenuto una candidatura ai Nastri d'argento come miglior attrice non protagonista nel 1976, è il primo e indimenticabile film della saga che vede protagonista il celebre ragionier Ugo Fantozzi, personaggio nato dalla penna dello stesso Villaggio.

Ormai entrato nell'immaginario collettivo, la sua tragicomica esistenza è perennemente perseguitata dalla mala sorte, simboleggiata dalla nuvola degli impiegati che nei momenti peggiori lo segue per ricordargli la sua sfortuna.