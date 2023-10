Fantozzi, Neri Parenti: 'Girarlo oggi sarebbe impossibile'

Durante una recente intervista diffusa da Ansa, Neri Parenti ha parlato della sua carriera, allo stato attuale dell'industria cinematografica e di come pellicole come quelle di Fantozzi, il celeberrimo personaggio creato da Paolo Villaggio, non potrebbero più essere realizzate al giorno d'oggi.

"Io ho fatto cinquantaquattro film, oggi probabilmente non me ne farebbero fare neppure uno, perché sono politicamente scorretti", ha esordito Parenti. "Ora, senza arrivare ai famigerati cinepanettoni, un film come Fantozzi oggi non si potrebbe fare. Perché? Semplice: la moglie è brutta, la figlia sembra una scimmia e la stessa Silvani non è certo bella."

Fantozzi: Paolo Villaggio e Gigi Reder in una scena del film

"I padroni poi sono cattivi, insomma tutte cose oggi tabù", ha continuato Parenti, per poi parlare della sua nuova pellicola con protagonista un calibrato Enrico Brignano: "Volevo un figlio maschio invece è un film politicamente corretto perché siamo andati su una storia che lo permetteva".

"Si tornerà mai indietro? Penso di no, perché chi comanda nel cinema oggi sono le piattaforme, che avendo una platea mondiale hanno bisogno di un prodotto che possa andare in qualsiasi parte del mondo. Un esempio banale: un nudo non sarà mai accettato ovunque. Ora di questa situazione a soffrire di più è ovviamente la commedia, perché si è sempre basata anche su scontri regionali, su luoghi comuni: milanesi gran lavoratori, romani cialtroni e siciliani gelosi, tutte cose che in Norvegia non capirebbero, per non parlare poi dell'Arabia Saudita", ha concluso Neri Parenti.