Fantozzi compie 50 anni, ma Anna Mazzamauro non festeggia: "Mai stata amica di Paolo Villaggio, ecco perché"

Nella giornata di ieri, il primo e memorabile Fantozzi ha compiuto 50 anni dall'uscita al cinema ed è tornato nelle sale italiane in versione restaurata. Tuttavia, c'è una persona del cast che non ha molta voglia di festeggiare: Anna Mazzamauro.

In un'intervista rilasciata ad Adnkronos, l'attrice ha dichiarato: "Devo a Paolo Villaggio la mia notorietà e gliene sarò sempre grata, anche se tra noi non c'era un rapporto di amicizia. La gente mi riconosce per strada soprattutto grazie a Fantozzi, e per un attore o un'attrice questo è fondamentale. Ancora oggi mi chiedono di pronunciare 'merdaccia schifosa' o di fare il famoso labbruccio".

Dopodiché, Mazzamuaro ha spiegato che tra lei e Villaggio non è mai nata una vera amicizia: "Io e Paolo non eravamo amici, ci vedevamo solo sul set. Un giorno gli chiesi: 'Come mai dopo tanti anni non siamo riusciti a diventare amici?' Non so se scherzasse o parlasse sul serio, ma mi rispose: 'Perché io frequento solo gente ricca e famosa'. Avrei voluto mandarlo a quel paese, ma mi trattenni".

L'importanza di Anna Mazzamauro nella saga di Fantozzi

Anna Mazzamauro e Paolo Villaggio in Fantozzi

Il personaggio della signorina Silvani, per l'attrice, è stato una vera e propria "croce e delizia": da un lato la notorietà, dall'altro la difficoltà di affrancarsi da quel ruolo, al punto da vedersi preclusi personaggi teatrali più impegnativi, come Medea.

Fantozzi gioca a biliardo, Paolo Villaggio nei panni del personaggio

L'attrice ha interpretato la signorina Silvani, l'oggetto proibito del desiderio di Fantozzi, in otto dei dieci film della saga cinematografica. Il personaggio ha contribuito a rendere ancora più iconica la saga, grazie alla sua ironia e al suo fascino.

Nonostante i dissapori con la famiglia Villaggio, Mazzamauro ha comunque espresso il suo rammarico per la mancanza di celebrazioni, ma ha anche sottolineato l'importanza di ricordare il film e il suo impatto sulla cultura italiana. In occasione del ritorno nelle sale, leggete il nostro approfondimento sui 50 anni di Fantozzi.