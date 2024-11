Fantasticon Film Fest 2024: ultimi giorni per iscriversi gratuitamente agli eventi, ecco come

Ecco le istruzioni per partecipare alle anteprime esclusive del Fantasticon Film Fest 2024, eventi come la premiere di The Beast e Piece by Piece e la giornata dedicata agli anime.

Manca ormai pochissimo all'apertura del Fantasticon Film Fest 2024, manifestazione dedicata al cinema fantastico nell'ambito del Milan Games Week, che si terrà dal 21 al 24 novembre presso l'Auditorium di Fiera Milano.

Tra gli eventi più attesi, le anteprime di Piece By Piece, il film d'animazione Lego sulla vita di Pharrell Williams, e dei primi episodi dell'attesa serie anime Goldrake U, dal 6 gennaio su Rai2, ma anche la premiere di The Beast di Bertrand Bonello, che animerà l'opening previsto per il 21 novembre.

Le proiezioni di film, serie, anticipazioni e contenuti esclusivi si alterneranno alla presenza di ospiti italiani e internazionali che incontreranno il pubblico in occasione delle masterclass, nella manifestazione diretta per la prima volta da Pedro Armocida, con la collaborazione di Simone Arcagni, professore associato presso l'Università Iulm e divulgatore di nuovi media e nuove tecnologie, Andrea Fornasiero, autore televisivo per il magazine di Rai4 Wonderland e collaboratore di Film TV e MyMovies, Giulia Paganelli, antropologa e scrittrice,; il regista e divulgatore di cinema e serie tv Mauro Zingarelli; Gabriella Giliberti, critica cinematografica, scrittrice e content creator, e Stefano Locati, ricercatore in cinema, fotografia e televisione presso l'Università IULM.

Piece by Piece: una scena del film

Come partecipare agli eventi gratuitamente

Le proiezioni sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti e previa registrazione entro la sera del 20 novembre su fantasticonfilmfest.it, ma potete iscrivervi gratuitamente anche dopo quella. Come?

Sarà sufficiente inviare una mail a echo@echogroup.it fino al giorno della serata di interesse alle 12 indicando nome, cognome, email ed evento, specificando se per 1 o per 2 persone, e attendere la conferma da parte dell'organizzazione.

Di seguito gli eventi interessati all'iniziativa: