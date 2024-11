Fantasticon Film Fest 2024: oggi l'opening con The Beast di Bertrand Bonello

Dopo una lunga attesa si comincia! Prende il via oggi presso l'auditorium di Fiera Milano Rho il Fantasticon Film Fest, evento cinematografico dedicato al fantastico che si svolgerà fino al 24 novembre nell'ambito di Milan Games Week & Cartoomics 2024.

Oltre 150.000 visitatori attesi, un'avveniristica sala da 900 posti allestita con impianto audio/video di ultima generazione accoglierà il pubblico per un'esperienza cinematografica di quattro giorni che ospiterà panel, anticipazioni, anteprime e grandi ospiti che ruotano intorno al mondo anime, fantasy e horror. Il Festival, guidato dal neo-direttore Pedro Armocida, si inaugura oggi 21 novembre uno speciale opening dedicato a The Beast di Bertrand Bonello. Il coordinamento dei contenuti e degli ospiti di FFF è a cura Echo, con la conduzione di Marco Cino.

Giovedì 21 novembre

La proiezione e il taglio del nastro saranno accompagnati da un talk dedicato all'influenza dell'IA nel mondo dell'arte, della cultura e dello spettacolo condotto da Simone Arcagni, che proprio sul tema ha appena pubblicato con Andrea Colamedici il libro L'algoritmo di Babele. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.

Per partecipare gratuitamente sarà sufficiente inviare una mail a echo@echogroup.it fino al giorno della serata di interesse alle 12 indicando nome, cognome, email ed evento, specificando se per 1 o per 2 persone, e attendere la conferma da parte dell'organizzazione.

Venerdì 22 novembre

Fantasticorti: novità di quest'anno, l'inedita sezione competitiva dedicata ai cortometraggi di genere che verranno proiettati nelle tre mattinate di venerdì, sabato e domenica. La giuria composta dalla fumettista e scrittrice Paola Barbato, dal direttore di HotCorn.com Andrea Morandi e dal regista e sceneggiatore Paolo Strippoli decreterà il corto migliore che verrà premiato l'ultimo giorno.

Piece By Piece: l'anteprima italiana del film apre la giornata all'insegna dell'animazione. In uscita il 5 dicembre con Universal Pictures International Italy, un'esperienza cinematografica unica invita lo spettatore a compiere un viaggio straordinario nella vita dell'icona pop Pharrell Williams per scoprire l'evoluzione di una delle menti più innovative della musica raccontata attraverso la lente dell'animazione LEGO.

One Piece Film: Red: la proiezione si colloca all'interno dell'evento speciale dedicato al mondo di One Piece, in collaborazione con Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures, e con la partecipazione di cosplayer e appassionati del franchise e un panel sull'incredibile fenomeno.

Let me eat your pancreas: l'anteprima del film ci porta nel mondo dei teen drama in arrivo dal Sol Levante, tratto dal famoso romanzo omonimo di Yoru Sumino, in collaborazione con Dynit e prossimamente al cinema con Adler Entertainment.