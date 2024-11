Fantasticon Film Fest 2024: Star Wars, The Bad Guy e Goldrake U nel programma del weekend

Ancora tanti appuntamenti per un weekend ricco di emozioni con l'animazione, con la saga di Star Wars e con tante anteprime, scoprite come partecipare.

Fuochi d'artificio col weekend del Fantasticon Film Fest 2024, evento cinematografico dedicato al fantastico che in corso fino al 24 novembre presso l'auditorium di Fiera Milano Rho nell'ambito di Milan Games Week & Cartoomics 2024. L'avveniristica sala da 900 posti allestita con impianto audio/video di ultima generazione è pronta ad accogliere il pubblico per le eccezionali anteprime, celebrazioni, eventi e ospiti. Nel programma si segnalano l'anteprima dei primi due episodi della seconda stagione di The Bad Guy, ma anche uno speciale evento dedicato a Star Wars: Skeleton Crew e l'anteprima dei primo episodio di Goldrake U, serie anime in arrivo il 6 gennaio su Rai 2.

Cosa ci attende a Milano il 23 e 24 novembre

Sabato 23 novembre

Luigi Lo Cascio è The Bad Guy

Continua la programmazione nella mattinata di Fantasticorti, l'inedita sezione competitiva dedicata ai cortometraggi di genere.

Martin Simmonds, il disegnatore di Dracula per Saldapress, accompagnerà il pubblico in un viaggio alla riscoperta degli horror classici Universal e delle grandi novità in arrivo (Nosferatu e Wolf Man, a gennaio al cinema).

The Bad Guy : in anteprima i primi due episodi della nuova stagione, in arrivo dal 5 dicembre in esclusiva su Prime Video con Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi e Stefano Accorsi. I registi Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana saranno protagonisti di una masterclass sulla creazione della serie.

Con le musiche di John Williams: il primo dei due momenti dedicati all'universo di Star Wars consisterà nella proiezione speciale del documentario disponibile su Disney+, con contenuti inediti sulla vita e la carriera del leggendario compositore.

Star Wars: Skeleton Crew: il focus sull'universo di Star Wars prosegue la presentazione in anteprima di contenuti esclusivi tratti dalla serie originale in live-action targata Lucasfilm, con protagonista Jude Law nei panni di un misterioso personaggio di nome Jod le cui vere intenzioni sono avvolte nel mistero. Star Wars: Skeleton Crew debutterà a dicembre in Italia, in esclusiva su Disney+.

Domenica 24 novembre

Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La vera storia degli 883: una scena

Premiazione di Fantasticorti, l'inedita sezione competitiva dedicata ai cortometraggi di genere. La giuria composta dalla fumettista e scrittrice Paola Barbato, dal direttore di HotCorn.com Andrea Morandi e dal regista e sceneggiatore Paolo Strippoli decreterà il corto migliore.

Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La vera storia degli 883: in occasione del panel alla scoperta della serie Sky Original sulla leggendaria storia degli 883, disponibile su Sky e in streaming su NOW, e di cui verrà proiettato l'episodio in cui si svela il titolo dell'iconica canzone del gruppo, Matteo Oscar Giuggioli, interprete di Mauro Repetto, racconterà aneddoti e dietro le quinte. Guggioli, insieme al regista Emiliano Corapi, presenterà inoltre il trailer di _Suspicious Mind, in uscita a novembre con Adler Entertainment.

Goldrake U: in arrivo l'anteprima del primo episodio in versione doppiata del reboot della serie animata degli anni Settanta UFO Robot Goldrake, in arrivo in prima visione assoluta dal 6 gennaio 2025 su Rai 2, basata sul manga creato da Go Nagai e che promette di essere fedele allo spirito della prima serie, pur creando nuove storie e nuovi personaggi. L'evento vedrà la partecipazione di Adriano De Maio, responsabile della Direzione Cinema e Serie Tv RAI, e di Vince Tempera , autore della famosissima sigla del cartone animato originale e a cui verrà consegnato il Lifetime Achievement Award FFF per la sua carriera.

Takahiro Yoshimatsu, il noto Maestro di animazione, sarà protagonista di una masterclass in collaborazione con Dynit e introdurrà un episodio dell'amatissimo anime Hunter x Hunter a cui ha lavorato.

L'attacco dei Giganti - il film: parte 1. L'arco e la freccia cremisi: a conclusione del festival, la proiezione speciale dei primi 20 minuti del film grazie a Dynit e Adler Entertainment per celebrare il ritorno al cinema dei primi due film.

Per partecipare gratuitamente all'anteprima di Piece By Piece Sarà sufficiente inviare una mail a echo@echogroup.it fino al giorno della serata di interesse alle 12 indicando nome, cognome, email ed evento, specificando se per 1 o per 2 persone, e attendere la conferma da parte dell'organizzazione. L'ingresso al Fantasticon Film Fest 2024 è incluso nel biglietto di Milan Games Week & Cartoomics 2024.