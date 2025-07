I Fantastici 4, la spiegazione del finale: in che modo annuncia l'arrivo di Avengers Doomsday?

Vediamo insieme come si conclude la prima avventura della Super Famiglia nel Marvel Cinematic Universe e in che modo rimanda all'atteso crossover evento

I Fantastici 4: Gli Inizi è finalmente uscito nelle sale, e questo sembra il momento giusto per approfondire l'atto finale del film e di come questo ha un impatto sull'arrivo di Avengers: Endgame l'anno prossimo.

Ovviamente, non proseguite nella lettura di questo articolo se non volete rovinarvi le sorprese del film al cinema, dato che il testo contiene evidenti SPOILER della trama e del finale del film incentrato sulla Prima Famiglia di Supereroi.

Come mostrato nei trailer, Silver Surfer arriva su Terra-828 per avvertire gli eroi che Galactus sta per divorare il loro pianeta. Il team riesce a rintracciare il cattivo sulla sua nave e scopre che risparmierà la Terra in cambio di Franklin Richards, un bambino dotato del Potere Cosmico. Galactus crede che il bambino prenderà il suo posto, liberandolo finalmente dalla sua fame infinita.

Come si conclude la storia e la minaccia di Galactus

I Fantastici 4: Gli inizi, Joseph Quinn e Pedro Pascal in una scena

Dopo aver intrappolato Silver Surfer in un wormhole, i Fantastici 4 tornano sulla Terra, dove Mister Fantastic escogita un piano. Utilizzando la sua tecnologia ponte, sposterà la Terra in un sistema solare simile dall'altra parte della Galassia, facendo guadagnare all'umanità milioni di anni prima che Galactus li ritrovi. Su queste pagine trovate già la nostra recensione di Fantastici 4: Gli Inizi.

Tuttavia, Galactus li trova comunque e quando il cattivo arriva nella Grande Mela, si dirige direttamente verso la trappola dei Fantastici 4, ma capisce il loro piano, definendoli nient'altro che "formiche intelligenti". Sulla strada per il Baxter Building, sconfigge senza sforzo la Torcia Umana e La Cosa (che viene lanciata nello spazio) e mette Reed alle strette prima di rapire il bambino.

La Donna Invisibile, che stava pilotando il Fantasticar prima che Galactus lo facesse schiantare, si sveglia e lo vede decollare con suo figlio. Con un'immensa dimostrazione di potere, Sue riesce a usare i suoi campi di forza per spingere il Divoratore di Mondi verso il teletrasporto che lo catapulterà lontano dalla sua nave sconfiggendolo, e mentre Reed la supplica di fermarsi, lei insiste affinché lui, Ben e Johnny salvino loro figlio. Reed riesce a riprendere suo figlio e Galactus viene costretto a passare attraverso il portale. Tuttavia, egli riemerge, spingendo la Torcia Umana a compiere un eroico sacrificio... solo per far tornare Silver Surfer, che si lancia con il suo padrone nell'ignoto.

Una fine tragica per la Donna Invisibile?

I Fantastici 4: Gli inizi, Vanessa Kirby e Pedro Pascal

Purtroppo, lo sforzo di sconfiggere Galactus ha ucciso Sue e, nonostante i tentativi di rianimarla, non c'è più speranza. La Donna Invisibile è morta. Il piccolo Franklin cerca di vedere sua madre e, appoggiato sul suo petto, le sue mani brillano e lei torna in vita (i suoi occhi brillano brevemente del Potere Cosmico). È un lieto fine e, nei momenti finali del film, i Fantastici Quattro sono nuovamente pronti ad apparire nello show di Ted Gilbert.

Tuttavia, vengono avvertiti di una nuova minaccia e se ne vanno proprio mentre si alza il sipario. All'esterno, Reed, Ben e Johnny faticano a sistemare il seggiolino di Franklin nella Fantasticar, e alla fine il team decolla per continuare a proteggere il loro mondo.

L'arrivo del Dottor Destino e il rimando ad Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

In realtà, l'unico collegamento con il crossover evento in arrivo nelle sale l'anno prossimo è contenuto nella scena inserita a metà dei titoli di coda della pellicola: diretta dai fratelli Russo sul set di Avengers: Doomsday, è di gran lunga la scena post-credits più significativa delle due presenti. Inizia con una didascalia che recita "Quattro anni dopo" e ritrova Sue Storm nel Baxter Building con Franklin Richards.

Sta leggendo a suo figlio la storia di "Il piccolo Bruco Maisazio", ma quando va a cercare un altro libro, H.E.R.B.I.E. le rivela che il preferito di Franklin è "L'origine delle specie" di Charles Darwin. Lei preferirebbe scegliere qualcosa di un po' più divertente, ma sente uno strano rumore provenire dal salotto ed entra per trovare una misteriosa figura con un mantello verde inginocchiata davanti a suo figlio.

Sembra che abbia sollevato la mano di Franklin fino al suo viso, e nell'altra mano di questo personaggio vediamo la maschera argentata del Dottor Destino. Sì, è Victor Von Doom interpretato da Robert Downey Jr., anche se resta da vedere cosa voglia dal figlio di Sue e Reed Richards. Il villain non parla e il suo volto non viene mai rivelato.