I Fantastici 4: Gli Inizi, forse sappiamo da quale realtà proviene il Dottor Destino di Robert Downey Jr

I Fantastici 4: Gli Inizi si svolge in una realtà parallela e ruota attorno a una versione della Prima Famiglia Marvel che proviene da una New York retrofuturistica ispirata agli anni Sessanta.

La squadra sarà al centro della storia non solo del loro film ma anche di quella di Avengers: Doomsday e si prevede che diventeranno parte integrante del nuovo Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Secret Wars. Tuttavia, c'è sempre la possibilità che rimangano confinati nella loro realtà, ma questo potenzialmente limiterebbe le possibilità dei Marvel Studios.

Mentre i Fantastici Quattro combatteranno il Dottor Destino nei prossimi film degli Avengers, non è stato rivelato ufficialmente se il villain di Robert Downey Jr. proviene dal loro mondo o se abbiano incrociato Victor von Doom nei quattro anni trascorsi dall'acquisizione dei loro poteri.

Quali sono le vere origini del Dottor Destino nel MCU?

I Fantastici 4: Gli Inizi, un'immagine del team dal trailer

Avengers: Doomsday, costituendo la prima volta che Reed Richards e Destino si incontrano, andrebbe a modificare quella che è la storia classica di questa rivalità, anche se è sempre possibile che Victor odi semplicemente ogni versione dei Fantastici Quattro nel Multiverso e che le stia distruggendo una alla volta.

I Fantastici 4: Gli Inizi, Pedro Pascal con indosso la tuta da astronauta

Anche se non abbiamo ancora una risposta definitiva sulle origini di Destino, la nota insider MyTimeToShineHello avrebbe appreso che all'interno de I Fantastici 4: Gli Inizi sarebbe contenuta "una scena in cui i principali leader mondiali sono riuniti a discutere della minaccia di Galactus e nella sala riunioni c'è un posto vuoto con una bandiera per il seggio denominato Latveria".

Se la Latveria esiste davvero in questa realtà, allora sarebbe logico che esista anche Destino. Forse la variante di Downey Jr. ha conosciuto Reed al college, ma è rimasta segnata mentre cercava di trovare un'altra variante vivente di sua madre (nei fumetti, cerca di salvarla dall'Inferno). Se poi si è perso nel Multiverso, potrebbe non aver più visto il Reed di Pedro Pascal. D'altra parte, ha altrettanto senso che Destino non provenga dalla stessa realtà dei Fantastici Quattro, soprattutto tenendo conto di ciò che sappiamo del suo aspetto e dei suoi piani per il Multiverso (se le voci precedenti sono accurate, la casa del cattivo è già stata distrutta).