Fantastici 4, il regista di Ant-Man 3 ha visto i primi concept art del reboot: "Sarà grandioso"

Peyton Reed, regista di Ant-Man an the Wasp: Qantumania, ha svelato di aver già visto alcuni concept art dell'atteso reboot Marvel Studios dei Fantastici 4 e di esserne rimasto sbalordito.

C'è grande attesa da parte dei film Marvel attorno al reboot dei Fantastici 4, annunciato in pompa magna anni fa. A quanto pare Peyton Reed, regista di Ant-Man an the Wasp: Qantumania, ha già visionato dei concept art preliminari del film ed è convinto che il progetto sia in buone mani.

"Matt Shakman farà un grande lavoro. Ho visto alcuni concept art del reboot dei Fantastici 4 agli uffici della Marvel... per me sarà fantastico" ha dichiarato ai microfoni di Somos Geeks.

Fantastici Quattro: un rumor sul futuro del Dottor Destino ha deluso i fan

La sceneggiatura del film sarà scritta da Jeff Kaplan e Ian Springer, mentre al momento non si conosce ancora il cast. Alcuni nuovi rumor suggerirebbero il coinvolgimento di Adam Driver in un ruolo abbastanza importante: c'è chi indica Reed Richards e chi invece sostieene si trratti del Dottor Destino, villain storico dei Fantastici 4 e non ancora introdotto ufficialmente nell'MCU.

Parlando del progetto nel corso di una recente intervista, il boss dei Marvel Studios Kevin Feige ha dichiarato che non si tratterà della classica storia delle origini, confermando che "hanno intenzione di raggiungere un livello molto alto" per questo progetto. Vi ricordiamo che al momento il film de I Fantastici 4 è atteso per il 14 febbraio 2025.